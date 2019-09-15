美軍開放同性婚嚴禁跨階級戀情 南韓同性戀犯軍法惹議

2019-09-15 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍集團結婚將有同性婚姻官兵參加，再度引發新聞熱潮。國防部配合政府修法開放同性婚姻，也允許同婚軍人享有一般官兵的婚姻福利。至於在其他國家，情況是如何？

與我國軍事交流最密切的美國，先前各州對於同性婚姻規定不同，直到2015年最高法院大法官以5:4一票之差通過，同性婚姻才完全合法化。至於美國軍方，早期也視同性戀為禁忌，直到1994年，才訂定「不問，不說」（Dont Ask Dont Tell）政策，一方面規定部隊不得詢問部屬性傾向，亦即不得以此而有差別待遇；但也限制同性戀者不得公開宣揚身分，如果堅持「出櫃」，就要退伍。

「不問，不說」執行到2011年，才在歐巴馬政府的要求下廢除，允許同性軍人結婚。2016年，美國海軍部宣布，將以1970年代同性戀人權先驅米爾克（Harvey Milk），替一艘新造運油艦命名。

不過，即使美軍已開放女性擔任大部分職務，如今也開放同性婚姻，但軍官與士官兵之間，至今維持嚴格甚至嚴苛的的階級觀。軍官與士官兵通婚，仍然被嚴格禁止，即使只是彼此交往，同樣也是犯規。相關的「不當」行為，是軍中監察系統調查重點之一。如果被查獲，其中一人就要強迫退伍；除非低階（士官兵）的一方去參加軍官考試，如果能夠考取升為軍官，就沒有問題。

至於鄰近台灣的日本、韓國、新加坡，都未開放同性婚姻或伴侶。其中日本憲法明訂，婚姻為男女結合，因此修改的難度極高。新加坡則與許多其他前英國殖民地一樣，刑法訂有「雞姦罪」，禁止男性之間發生性行為。雖然此條文近年已經極少被援用，但2014年星國最高法院仍然裁定並無違憲。

韓國社會基督教徒比率高，因此反同的聲浪高漲。韓國軍法明訂，禁止軍人間進行肛交和其他「可恥行為」，即使彼此合意、地點不在營內，同樣違法。軍方在部隊中追查違反相關規定者的行動，引發非常劇烈的爭論，不過贊成與反對者都強調，面對北韓強大的威脅，南韓絕對不可以削弱國防。至於禁止同性戀是協助部隊維持戰力？或是反而傷害軍中團結？雙方的看法就南轅北轍。