國軍同性婚禮來了 空軍男男戀人10月拔頭籌

2019-09-15 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸、海、空集團結婚報名日前結束，經國防部統計，海、空軍計有3對同性戀人報名參加國軍聯合婚禮。首場具指標性的同性婚禮，是空軍10月26日在屏東空軍基地舉行集團結婚，婚禮上將有一對男男同性婚。而按過去慣例，主婚的空軍司令在婚禮高潮時，將會要求新人公開接吻99秒。

根據統計，陸軍此次沒有同性戀人報名集團結婚，空軍則有「男男」一對新人，海軍有「男男」、「女女」各一對新人。這是國防部首次開放同婚官兵登記參加聯合婚禮，空軍預定在10月26日在屏東空軍基地舉行；海軍則由海軍陸戰隊指揮部主導，預計在11月15日舉辦集團婚禮，細節還在規畫中。

據了解，空軍同性新人其一是軍職人員；海軍兩對同性婚戀人則都是士官，屆時將攜營外結識的同性伴侶參加集團結婚。

陸軍司令部今（15）日則表示，陸軍108年聯合婚禮實施計畫與歷年做法均相同，凡符合我國法律規定，且能於今年底完成結婚登記的陸階志願役官士兵均可報名參加。今年聯合婚禮已於8月底截止報名，共計154對新人參加，陸軍依法行政立場不變，凡符合資格官兵均歡迎報名參加。