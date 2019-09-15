台美合作！ 我新海巡旗艦採美傳奇級艦設計 明年服役

2019-09-15 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「台版傳奇級」海巡艦，刪除美方海上作戰等設計，除建置可供海軍S-70C海鷹型直升機駐艦設備外，新艦火力以2.75吋火箭砲「鎮海火箭彈」作為主砲，另有20機槍、20砲塔各2座，同時配備高壓水砲、無人飛行載具等執法裝備。圖／艦隊分署提供 分享 facebook 海岸巡防署去年開始發包建造4000噸級巡防艦，決定採用美方現役排水量同級的傳奇級（Legend Class） 海巡艦設計，承造的台船現已與原設計廠商完成議約，打造以2.75吋火箭砲「鎮海火箭彈」為主砲、海軍S-70反潛直升機可駐艦的「台版傳奇級」艦，作為海巡未來新旗艦。第一艘明年4月即可下水服役。

美國海岸巡防隊每年固定派員來台傳授海巡最新登檢技巧，並進行海上執法情報交換，雙方有綿密互動。據了解，我方興建與美海巡隊類同性能的艦艇，有助雙方在周邊區域就巡邏任務進行合作。

行政院於106年6月核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，計畫金額達新台幣426億512萬3000元，於107年至116年10年期間新建141艘艦艇，其中4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘以及10噸沿岸多功能艇50艘。在軍方國艦國造案多案延遲下，海巡4000噸巡防艦進度一支獨秀。

海巡署艦隊分署表示，「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」，於107年7月18日評選由台船公司得標，以統包方式承攬設計與建造，每艘造價新台幣26億925萬元，決標總價為104億3700萬元整。而新造4000噸級巡防艦是參考美國海岸防衛隊傳奇級（Legend Class） 巡防艦設計。

艦隊分署說，美國海岸防衛隊推動「整合深水系統計畫」，打造23艘4000噸傳奇級（Legend Class） 巡防艦作為USCG下一代主力艦，艦艇配備對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達、電戰系統、聲納系統等，許多裝備傳與美國海軍現役系統同等級，完整性遠遠超出各國海巡艦艇的配置。武裝部分艦首主砲為一門57mm艦砲，艦尾裝備一門方陣近迫武器系統，可搭載MH-65直升機2架，以及海上攔檢小艇兩艘，更因採高度自動化作業，只需編制113員即可操作。

而海巡署4000噸級巡防艦統包得標廠商台船公司，已與傳奇級巡防艦設計廠商「加拿大VARD MARINE INC.船舶設計公司」合作，依照海巡署艦隊分署契約規範，參考美國海岸防衛隊傳奇級（Legend Class） 巡防艦設計，刪減海上作戰等設計外，並針對海巡任務特殊需求，整合設計出先進巡防旗艦。

海巡新造4000噸級巡防艦，除建置可供海軍S-70C海鷹型直升機駐艦設備外，耐風級數也從目前大型巡防艦的平均9級，提高至可承受平均風力10級。而新艦火力以2.75吋火箭砲「鎮海火箭彈」作為主砲，另有20機槍、20砲塔各2座，同時配備高壓水砲、無人飛行載具等執法裝備。

此外，為執行國際人道救援任務，4000噸艦艇特別增置醫療手術室、診療室、逆滲透供水系統、不斷電穩壓供電系統及回復受難者體溫的復溫室等緊急醫療救護及後送設備，兼具海上執法及人道救援所需能量，以符合未來海巡勤務的任務需求。