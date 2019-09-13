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他山之石 專家：從F-16到F-35 波蘭歷經18年

2019-09-13 18:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國防安全合作署日前公告對波蘭出售32架F-35聯合攻擊戰鬥機，含後勤料件訓練，要價65億美元。有專家分析，波蘭從對美採購F-16 Block 50/52戰機，到獲得F-35，實際上經過18年。「針對臺灣而言，波蘭的現實世界經驗或許具有一定程度的參考價值」。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，美國批准軍售波蘭F-16 Block 50/52是2001年6月的事，波蘭實際簽約採購Block52則是2003年4月。Block 50/52是當時最先進構型的F-16，而波蘭捨瑞典/英國的JAS-39與法國的幻象2000-5 Mk II，選擇向美國採購戰機，更深具重大的戰略義涵。

然而，從華府提議出售F-16 Block 50/52給華沙，到昨天正式通告出售F-35A為止，整整跨越了18年。

梅復興表示，非正式的盟邦，即便位處集團對峙的關鍵最前線，承平時期排隊等候整體跨代技術，暨如此政策動作所暗示的聯合/聯盟作戰隱喻，所需要熬的時間大概就這麼個檔次。

他說，姑且先不論我們究竟需不需要F-35或負不負擔得起或該什麼時候買，針對臺灣而言，波蘭的現實世界經驗或許具有一定程度的參考價值。

梅復興說，在我們認真審視F-16C/D Block 70購價之際，不妨記得，時間固然就是金錢，但正常狀況下，千金還是難買寸光陰。

F-35B是美軍最精銳先進的戰機。 圖/美聯社
F-35B是美軍最精銳先進的戰機。 圖/美聯社
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