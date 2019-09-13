海軍證實 中科院研發國造巡防艦進度延宕
為了汰換艦齡已近半世紀的濟陽（諾克斯）級巡防艦，海軍推動「震海」計畫新建4500噸級的國造巡防艦予以汰換，第一艘原型艦預定於民國115年交船。不過媒體發現，依據海軍原訂規劃，明年應該編列46.9億元預算，但是109年度國防預算書上，卻僅編列9051萬元，顯示案件發生變數。
海軍司令部對此發布新聞稿澄清，標題雖為「海軍依計畫如期完成新一代巡防艦原型艦建造案籌建目標」，內文却承認，由於中科院研發戰系進度落後，以至於全案進程延宕。
海軍指出，基於「國艦國造」政策，新一代巡防艦原型艦建造案委由中科院研製，但因中科院「迅聯」戰鬥系統的科研案進度延緩一年，故109預算同步緩列至110年執行。海軍也否認媒體報導「戰鬥系統改與國外大廠合作」，強調本案仍「以中科院科研案為主，國外廠商備案為輔」，海軍將會審慎作整體評估，以符合作戰實需。
新聞稿表示，因應現代戰場環境與敵情威脅，中科院正依海軍提出之作戰需求完成科研案；海軍將嚴格檢核中科院研發及測評工作進度，以利依計畫如期完成目標。
造成新一代巡防艦研發的瓶頸，是要在4500噸級的船身上，裝上相位陣列雷達，讓其成為「小神盾艦」。先前媒體報導，包含相位陣列雷達的迅聯戰鬥系統，因為重量過高，必須將船身的排水量拉高到6000噸才能裝設，如此將使造艦成本大增。去年5月在立法院，海軍參謀長李宗孝中將曾表示，目前建造的巡防艦並非「神盾艦」，未來海軍還會再造自己的「神盾艦」。然而外界質疑，相位陣列雷達已堪稱新一代防空作戰艦艇的標準配備，我方研發的新巡防艦卻沒有「神盾」，豈不等於尚未服役就要落伍？在此之後，到底新巡防艦是否將是「小神盾艦」？軍方的回答始終含糊。
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