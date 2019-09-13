海軍證實 中科院研發國造巡防艦進度延宕

2019-09-13 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



為了汰換艦齡已近半世紀的濟陽（諾克斯）級巡防艦，海軍推動「震海」計畫新建4500噸級的國造巡防艦予以汰換，第一艘原型艦預定於民國115年交船。不過媒體發現，依據海軍原訂規劃，明年應該編列46.9億元預算，但是109年度國防預算書上，卻僅編列9051萬元，顯示案件發生變數。

海軍司令部對此發布新聞稿澄清，標題雖為「海軍依計畫如期完成新一代巡防艦原型艦建造案籌建目標」，內文却承認，由於中科院研發戰系進度落後，以至於全案進程延宕。

海軍指出，基於「國艦國造」政策，新一代巡防艦原型艦建造案委由中科院研製，但因中科院「迅聯」戰鬥系統的科研案進度延緩一年，故109預算同步緩列至110年執行。海軍也否認媒體報導「戰鬥系統改與國外大廠合作」，強調本案仍「以中科院科研案為主，國外廠商備案為輔」，海軍將會審慎作整體評估，以符合作戰實需。

新聞稿表示，因應現代戰場環境與敵情威脅，中科院正依海軍提出之作戰需求完成科研案；海軍將嚴格檢核中科院研發及測評工作進度，以利依計畫如期完成目標。