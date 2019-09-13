影／女性開戰車 陳筱薇：我在地表最強戰力部隊

2019-09-13 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部自2015年起輔導女性官兵接受戰車裝填及戰車駕駛等專長訓，陸軍542旅戰一營戰三連下士陳筱薇受訪表示，擔任戰車駕駛士最困難的就是踩煞車，受訓時教官要求女性鑑測標準甚至比男性嚴格，必須經過不斷練習才能達到標準。她認為女性駕駛戰車可以達成任務。

國防部執行「裝甲兵科開放女性人力驗證」，考量戰車、自走砲車裝備特性、操作肌力負荷及女性人員身高、體能及力量限制條件等相關因素進行評估後，自2015年輔導女性接受戰車裝填及戰車駕駛等專長訓，2016年起士官二專班女性畢業生均開放選填裝甲兵科，實施戰車領導士、射擊士、駕駛士及裝騎領導士等士官專長訓練。

陳筱薇已下裝甲部隊3年，她戴著一付機器娃娃與怪博士漫畫主角的斯文眼鏡，看不出她負責駕馭龐大的CM11勇虎戰車。她表示，當初選擇戰車部隊，是覺得戰車是地表最強戰力，也對自己駕駛技術感到驕傲，但戰車的煞車與一般汽車完全不同，必須極盡用力踩踏才能生效，由於煞車是全車安全首要，訓練時教官鑑測標準甚至比男性嚴格，確保女性駕駛手能確實掌握煞車。