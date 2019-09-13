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驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

她駕馭勇虎戰車發豪語 朝首位女裝甲旅長前進

2019-09-13 12:35聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍自2017年開放陸軍官校女性學生選填裝甲兵科，除康嘉馨與何玟倩是裝甲兵首批完訓女性戰車排長，另已有3名女性戰車下部隊服役。但陸官108年班就沒有女性再選填裝甲兵科，109年班尚未開放選填。康嘉馨受訪喊話，不要把自己放在女生位置上限縮自己的能力，下部隊讓弟兄見識自己的能力，就會成功。而她將朝著歷練主官職，爭取出任連、營長，希望未來有機會成為裝甲旅長。

8月底的湖口大校場，體感溫度逼近40度，奔馳而過的CM11勇虎戰車鋼板炙人，容彈量原本就較低的砲塔環境侷促，對男女都是挑戰。檢視部隊，列中有女性戰車排長與戰車駕駛士，惟獨不見實驗計畫中的女性彈藥裝填手。

部隊傳言，女性戰車乘員受限氣力，擔負戰車傳彈業有困難，尤其未來採購M1A2戰車後，翼穩定脫殼穿甲彈相當沉重，女性人力將退出戰車傳彈作業。但陸軍仍然強調，M60A3戰車砲彈一枚約17.23至25公斤，M1A2戰車砲彈一枚則約18.6至23公斤，換裝後對人員負擔無明顯改變；而裝甲兵已於民國105年起開放女性人力進用，不分性別，凡可通過鑑測標準者，均為合格的戰車乘員。

而據了解，陸軍「銳捷專案」準備採購M1A2戰車，據了解康嘉馨任職的542旅就是換裝單位之一，軍方透露，此案目前還在與美方洽談發價書事宜，其後才會進入下一階段包括人員赴美接裝受訓，如康嘉馨只要表現正常，符合語文門檻等相關條件，就會是此案廣儲赴美人員的對象之一。

CM11勇虎戰車。記者洪哲政/攝影
CM11勇虎戰車。記者洪哲政/攝影
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陸車542旅裝甲排長康嘉馨表示，她希望在軍中循歷練主官職去走，爭取歷練連、營長，...
陸車542旅裝甲排長康嘉馨表示，她希望在軍中循歷練主官職去走，爭取歷練連、營長，希望未來有機會擔任裝甲旅長。記者洪哲政/攝影
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戰鬥中的戰車車長艙門蓋，是全車人員進出、軍品補給、通風與乘員對外觀測的重要機制，...
戰鬥中的戰車車長艙門蓋，是全車人員進出、軍品補給、通風與乘員對外觀測的重要機制，CM11戰車的車長艙門蓋本身雖有「簧力」補助，但仍然沉重。記者洪哲政/攝影
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