她駕馭勇虎戰車發豪語 朝首位女裝甲旅長前進

2019-09-13 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍自2017年開放陸軍官校女性學生選填裝甲兵科，除康嘉馨與何玟倩是裝甲兵首批完訓女性戰車排長，另已有3名女性戰車下部隊服役。但陸官108年班就沒有女性再選填裝甲兵科，109年班尚未開放選填。康嘉馨受訪喊話，不要把自己放在女生位置上限縮自己的能力，下部隊讓弟兄見識自己的能力，就會成功。而她將朝著歷練主官職，爭取出任連、營長，希望未來有機會成為裝甲旅長。

8月底的湖口大校場，體感溫度逼近40度，奔馳而過的CM11勇虎戰車鋼板炙人，容彈量原本就較低的砲塔環境侷促，對男女都是挑戰。檢視部隊，列中有女性戰車排長與戰車駕駛士，惟獨不見實驗計畫中的女性彈藥裝填手。

部隊傳言，女性戰車乘員受限氣力，擔負戰車傳彈業有困難，尤其未來採購M1A2戰車後，翼穩定脫殼穿甲彈相當沉重，女性人力將退出戰車傳彈作業。但陸軍仍然強調，M60A3戰車砲彈一枚約17.23至25公斤，M1A2戰車砲彈一枚則約18.6至23公斤，換裝後對人員負擔無明顯改變；而裝甲兵已於民國105年起開放女性人力進用，不分性別，凡可通過鑑測標準者，均為合格的戰車乘員。