影／洪荒之力 看戰車女排長撑開戰車艙門

2019-09-13 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍自2017年起首度開放女性擔任裝甲兵軍官，當年陸軍官校第一名畢業首批選填裝甲兵科的康嘉馨，如今已在部隊歷經多次基地測考，成為CM11戰車排長。本報在湖口台地直擊她指揮戰車攻擊前進，在窄小燠熱戰車砲塔裡，以雙手頂起沉重的艙門蓋。她認為，合格的女性戰車組員，在戰場上不但有能力自救互救，裝彈整補、戰場救濟也沒有問題，「不會有女性比較慢的問題」。

戰鬥中的戰車車長艙門蓋，是全車人員進出、軍品補給、通風與乘員對外觀測的重要機制，CM11戰車的車長艙門蓋本身雖有「簧力」補助，但仍然沉重。康嘉馨說，戰車戰鬥巡弋時，車長會透過微啟的艙蓋觀察四周，但進入戰鬥駁火時，就必須密合，以廣角潛望鏡目視。若遇到緊急狀況組員必須快速脫離戰車時，康嘉馨示範，她在砲塔裡180度俐落迴身，雙手頂開艙門蓋。

康嘉馨說，開艙門蓋是需要力氣，久了就會練起來，「待得久就會有力氣把它打開」，「其實也沒多重，就和踩戰車煞車一樣」。

國防部執行「裝甲兵科開放女性人力驗證」，考量戰車、自走砲車裝備特性、操作肌力負荷及女性人員身高、體能及力量限制條件等相關因素進行評估後，自2015年輔導女性接受戰車裝填及戰車駕駛等專長訓，2016年起士官二專班女性畢業生均開放選填裝甲兵科，實施戰車領導士、射擊士、駕駛士及裝騎領導士等士官專長訓練，2017年首度開放陸軍官校生選填裝甲兵科。康嘉馨當年是陸官2017年班第一名畢業，她選填裝甲兵科，成為首批女性戰車車長。

康嘉馨畢業後在裝訓部完成M60A3與CM11戰車操作訓練後，如今任職陸軍542旅戰車二營一連，擔任CM11戰車排長年餘的她，歷經基地測考與漢光操演彈藥裝載演練，同時參與湖口反空降操演。女性在窄小燠熱、環境惡劣的戰車砲塔中，與男性組員互動，指揮戰車前進，康嘉馨實地驗證可行性。

對於戰車成員受傷或脫困，女性乘員是否有能力自救互救？康嘉馨說，戰車自救互救有一套標準程序，按標準程序操作，包含女性幹部也沒有問題，戰車下基地會鑑測心肺復甦術（CPR），都是合格的。若戰車組女性超過成員一半以上，整補裝彈速度，是否會慢於鄰車？康嘉馨則認為，它就是一個搬彈傳彈的過程，每個人路程不長，只要有力氣都能完成，不會有女生比較慢的問題。

至於戰車野外車上過夜值班，男女性成員要同一部車，是否有窒礙？康嘉馨說她沒有問題，只是目前國軍行政管理上男女須分開住宿，這點就算下基地也必須貫徹。 陸軍自106年起首度開放女性擔任裝甲兵軍官，當年陸軍官校第一名畢業首批選填裝甲兵科的康嘉馨，如今已在部隊歷經多次基地測考，成為威風八面的CM11戰車排長。記者洪哲政／攝影 分享 facebook

陸軍官校2017年班第一名畢業首批選填裝甲兵科的康嘉馨，如今已在部隊歷經多次基地測考，成為威風八面的CM11戰車排長。本報在湖口台地直擊她指揮戰車攻擊前進，在窄小燠熱戰車砲塔裡，示範頂起沉重的艙門蓋。記者洪哲政／攝影 分享 facebook

CM11戰車容彈量原本就較低的砲塔環境侷促，對男女都是挑戰。女排長康嘉馨在砲塔裡示範打開車長艙蓋的動作。記者洪哲政/攝影 分享 facebook