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國防報告書／因應少子化 兵力規模將滾動式修訂

2019-09-12 00:32聯合報 記者程嘉文／台北報導

國防部昨天公布一○八年版國防報告書，以生動文宣凸顯蔡政府的國防施政，除傳統的圖文...
國防部昨天公布一○八年版國防報告書，以生動文宣凸顯蔡政府的國防施政，除傳統的圖文書，還另外出了漫畫版。 記者邱德祥／攝影
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國防部昨天發布一○八年版「國防報告書」，其中提及，依據目前志願役人力招募趨勢，國軍可望於一○九年底達到編現比九成目標。報告也坦言，由於少子化時代來臨，可募人力下降，未來國防部對於兵力規模，將採取「滾動式修訂」，現行總員額廿一萬五千人將會減少。不過目前尚處初步規畫，人員調整幅度與開始實施時間，都還沒有答案。

國軍在民國一○三年「精粹案」完成後，總員額為廿一萬五千。扣除學生、長假、留停等「維持員額」與文職人員後，各部隊的「編制員額」為十八萬八千人。依據國防部最新統計，目前編現比是百分之八十四。但隨著少子化浪潮來襲，未來是否還能維持現行人數，頗令外界懷疑。國防部證實，將對未來的兵力規模進行滾動式修訂，並且利用指管體系扁平化、以科技或火力代替人力、人員多專多能等方式因應。

一○八年版的報告書有高達一百五十張照片或圖表，其中出現蔡總統照片七張，相較之下一○六年版只有三張。且這次出現數張蔡總統的跨頁大照片，呈現堅定神情或關懷官兵的畫面，也因而引發「幫助造勢」的嫌疑。對此國防部強調，國防部絕對恪守行政中立，但總統身為三軍統帥，其領導國軍的理念、視察部隊激勵士氣、關懷官兵生活等行為，在國防報告書當中，理應如實呈現。

國軍
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