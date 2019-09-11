吳釗燮：盼台美雙邊貿易 盡快進行建設性對話

2019-09-11 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



外交部長吳釗燮11日透過預錄影像於美國華府智庫活動致詞。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 外交部長吳釗燮11日透過預錄影像於美國華府智庫活動致詞，批中國大陸軍事威脅台灣、威迫世界各地組織與機構更改對台稱呼、阻礙台灣參與國際等；台灣站在民主前線，對抗威權主義擴張。

此外，吳釗燮表示，台灣希望能盡快與美國就雙邊貿易進行具建設性對話；他並預告，台灣農產品貿易友好訪問團將於下周抵達美國，計畫在未來兩年向美採購黃豆、玉米、小麥與肉品，透過直接行動支持美國農民。

吳釗燮並提及，台灣對國際社會提供的協助，直接幫助人民，且不會有任何「債務陷阱」。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）11日舉行年度研討會，會中播放吳釗燮的預錄談話，其他與會者與嘉賓包括美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、我駐美代表高碩泰、駐美代表處政治組長趙怡翔等人。

吳釗燮表示，台灣面臨的挑戰更加嚴峻，台海另一端構成的軍事威脅比以往更為嚴重，中方使台灣難以參與國際；民主台灣與威權中國無關，但北京不斷迫使世界各地的非政府組織、商業與學術機構將對台稱呼改為「中國台灣」或「中國台灣省」，北京還透過散播假消息滲透台灣社會。

吳釗燮說，雖然面臨各種挑戰，但台灣不會放棄，必須維護民主，讓香港人能保有對民主的希望；身為在民主前線，對抗威權主義擴張的國家，台灣了解自己的責任，在維護民主價值方面，不會讓步。