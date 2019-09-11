親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李孟居赴陸遭押
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

被蔡英文告 賀德芬：台大法律系總不能把總統教好

吳釗燮：盼台美雙邊貿易 盡快進行建設性對話

2019-09-11 22:31聯合報 記者張加╱即時報導

外交部長吳釗燮11日透過預錄影像於美國華府智庫活動致詞。華盛頓記者張加／攝影
外交部長吳釗燮11日透過預錄影像於美國華府智庫活動致詞。華盛頓記者張加／攝影
分享
外交部長吳釗燮11日透過預錄影像於美國華府智庫活動致詞，批中國大陸軍事威脅台灣、威迫世界各地組織與機構更改對台稱呼、阻礙台灣參與國際等；台灣站在民主前線，對抗威權主義擴張。

此外，吳釗燮表示，台灣希望能盡快與美國就雙邊貿易進行具建設性對話；他並預告，台灣農產品貿易友好訪問團將於下周抵達美國，計畫在未來兩年向美採購黃豆、玉米、小麥與肉品，透過直接行動支持美國農民。

吳釗燮並提及，台灣對國際社會提供的協助，直接幫助人民，且不會有任何「債務陷阱」。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）11日舉行年度研討會，會中播放吳釗燮的預錄談話，其他與會者與嘉賓包括美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、我駐美代表高碩泰、駐美代表處政治組長趙怡翔等人。

吳釗燮表示，台灣面臨的挑戰更加嚴峻，台海另一端構成的軍事威脅比以往更為嚴重，中方使台灣難以參與國際；民主台灣與威權中國無關，但北京不斷迫使世界各地的非政府組織、商業與學術機構將對台稱呼改為「中國台灣」或「中國台灣省」，北京還透過散播假消息滲透台灣社會。

吳釗燮說，雖然面臨各種挑戰，但台灣不會放棄，必須維護民主，讓香港人能保有對民主的希望；身為在民主前線，對抗威權主義擴張的國家，台灣了解自己的責任，在維護民主價值方面，不會讓步。

國軍
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

報復計畫空襲福建？ 外交、國防兩部回應不同調

2019-09-11 00:24

國防報告書漫畫版 麻辣女軍官導覽建軍

2019-09-11 13:12

新版國防報告書 揭示國軍新一波兵力調整計畫

2019-09-11 12:26

2019年國防報告書發布 蔡英文肖像採用歷年最高

2019-09-11 10:02

飛彈會轉彎？兩岸狂想曲 這些人曾拋出驚天雷…

2019-09-11 08:00

冷眼集／選戰助攻？ 軍方搶著為蔡搭台子

2019-09-11 00:38

軍方10營舍同年改建 7案還沒動工

2019-09-11 00:34

營舍啟用剪綵 軍方高調感謝蔡總統

2019-09-11 00:30

海巡首艘新一代「白金剛」巡防艇 11月高雄服役

2019-09-11 00:10

總統視導的樣板營舍 改建速度大開綠燈

2019-09-10 22:43

「勇鷹」即「擁英」？　大選到了軍方忙替總統政績堆花

2019-09-10 22:30

國防部：支持四百志願役對陳沂涉辱軍言論 聲請再議

2019-09-10 20:37

捨F-35就F-16C/D戰機 國防部公開説明原因了

2019-09-10 16:12

國防部：興安專案81棟新建兵舍計劃 114年全數完工

2019-09-10 15:35

國防部新大樓啟用沒去 蔡總統542新兵舍剪綵

2019-09-10 14:39

興安專案首案啟用 蔡總統：提供官兵良好生活

2019-09-10 14:37

加拿大軍艦渥太華號 穿越台灣海峽中

2019-09-10 14:02

菲國軍艦航行台灣海峽 澎湖艦引導安全通過

2019-09-10 13:27

陸軍9億兵舍月祥樓落成 蔡總統視為軍事改革成效指標

2019-09-10 13:06

傳國軍對中擬定報復手段 國防部斥假訊息

2019-09-10 13:02

我備妥空襲中國福建省計畫？ 國防部：假訊息

2019-09-10 12:33

菲國海軍艦艇通過台灣海峽 接受海巡澎湖艦導航

2019-09-10 12:03

國防部新大樓啟用都沒去 蔡英文今替542新兵舍剪綵

2019-09-10 11:58

響應台灣狗狗節 國防部IG秀趣味軍犬照

2019-09-09 12:45

共軍頻踩線 「蠶食」海峽中線

2019-09-09 00:23
看更多

熱門文章

索羅門總理直言台灣毫無用處 外交部持續溝通中

2019-09-11 20:17

枋寮鄉政顧問李孟居訪港失聯 國台辦指其涉嫌國安罪

2019-09-11 11:28

藍營黑韓群組曝光 孫大千：感謝成為改革國民黨的鏡子

2019-09-11 08:06

談國民黨北市長選舉教訓 韓國瑜沉重：永遠的後悔

2019-09-11 02:00

獨／蔡英文、賴清德世紀會面恐破局 賴有這樣考量

2019-09-11 16:51

毛嘉慶：蔡政府成語新解之「碧仲救卿」與「一吉仲地」

2019-09-10 23:08

連勝文：柯文哲看穿藍矛盾 我選舉多在面對內部人扯後腿

2019-09-11 10:39

特殊優良教師「拒」韓國瑜握手？ 女老師：描述太過了

2019-09-11 17:55

提選舉歷史教訓向藍營喊話 韓國瑜：還要永遠後悔嗎？

2019-09-11 02:02

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

2019-09-11 12:32

帶賽？雞腸鳥肚？ 羅智強：我若是馬英九也不知該怎麼做

2019-09-11 15:11

報復計畫空襲福建？ 外交、國防兩部回應不同調

2019-09-11 00:24

飛彈會轉彎？兩岸狂想曲 這些人曾拋出驚天雷…

2019-09-11 08:00

2020大選如果三腳督 蔡正元用2個算數題告訴你結果

2019-09-11 11:48

大家好聚好散！國民黨中常委：向郭董借的4500萬元已還

2019-09-11 16:52

影／郭台銘送柯文哲月餅寫著「莫忘初衷 為國為民」

2019-09-11 06:10

扁：蔡英文可能是藍營棄保的犧牲品 蔡營要有危機意識

2019-09-10 23:10

彭文正南下傳郭倍宏力挺 王子復仇記即將上演？

2019-09-11 10:12

珍奶代言人？陳明文300萬 網路聲量飆升進前十

2019-09-11 09:17

高鐵南延屏東 花619億只省19分鐘

2019-09-11 00:14

海巡首艘新一代「白金剛」巡防艇 11月高雄服役

2019-09-11 00:10

謝龍介向神明下跪立誓賣出50貨櫃麻豆文旦 結果超展開

2019-09-11 20:53

綠委指民調墊底促辭 韓國瑜：做不好會罷免自己

2019-09-11 12:05

中常委提醒郭台銘 莫承擔國民黨敗選歷史罪名

2019-09-11 15:13

郭台銘脫黨參選態勢明朗 台師大教授：棄郭王以存韓

2019-09-11 14:44

噓聲後緣慳一面 黃暐瀚：馬、韓兩次事件確實是意外

2019-09-11 14:36

高鐵南延效益低？潘孟安：血淋淋公審 對屏東人不公平

2019-09-11 13:47

郭台銘柯文哲同心參拜城隍爺 大口吃米粉

2019-09-11 09:08

花619億高鐵延伸屏東誰最有感 唐湘龍：日本人

2019-09-11 12:43

李孟居遭中國逮捕 府：高度關切

2019-09-11 13:49

遭韓粉噓下台 馬辦：馬之後參加類似活動會審慎評估

2019-09-11 11:32

丁守中提不出個屁來？ 黃光芹：韓國瑜早嫌惡丁佔茅坑不拉屎

2019-09-11 11:40

【重磅快評】蔡政府追打韓爆粗口 卻縱容扁狂言組黨

2019-09-11 10:44

20幾年交7個男友 李婉鈺：我大部分是被拋棄的

2019-09-11 16:22

被蔡英文告 賀德芬：台大法律系總不能把總統教好

2019-09-11 20:44

2019年國防報告書發布 蔡英文肖像採用歷年最高

2019-09-11 10:02

影／郭柯合體拜城隍 月餅包裝「莫忘初衷、為國為民」

2019-09-11 08:04

韓國瑜再爆粗口 侯友宜：不想用對立、衝突贏得選舉

2019-09-11 11:28

韓國瑜施政滿意墊底 第一名的潘孟安這麼說

2019-09-11 11:40

嗆丁守中佛系打法？ 韓國瑜上臉書還原內容並籲勿斷章取義

2019-09-11 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top