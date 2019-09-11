國防報告書漫畫版 麻辣女軍官導覽建軍

2019-09-11 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今日公布「中華民國108年國防報告書」，國防部同時製作漫畫版，內容由麻辣味畫風十足的女軍官導覽建軍，內容還繪製國軍主要武器、輕兵器與戰鬥人員個人裝具圖鑑，頗具蒐藏價值。對於書中女軍官造型，作者透露，書中呈現的體態，是國防部層層督審後「調整」的結果，不失「萌味」。

國防部說，自1992年開始，國防部定期出版「國防報告書」，今年版是第15本，也是蔡總統就任以來的第2本國防報告書。而為擴大閱讀群眾，國防部也同步出版漫畫「Q版毛球」人物造型漫畫，以生動活潑、淺顯易懂的漫畫形式，呈現重要國防施政。而書中針對國軍50幾種主戰裝備、個人攜行輕兵器與個人戰鬥裝具，進行素描，形同裝備圖鑑。書中負設計來導覽的女軍官，體態婀娜多姿，相當吸睛。