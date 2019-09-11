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新版國防報告書 揭示國軍新一波兵力調整計畫

2019-09-11 12:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午對國內外發布2019年國防報告書，內容並未陳述國軍總兵力現況，而揭示國軍陸海空兵力組織與結構將面臨調整。國防部常務次長徐衍璞表示，國軍總兵力「編制數」「目前」為21萬5000人，而因應新式戰機、船艦、戰車接裝，未來將持續進行組織調整。

國防部上午舉行記者會，公布最新版國防報告書。此書編輯諮詢委員、淡江大學戰研所長翁明賢在記者會中特別指出，因應三軍聯合作戰，國軍「打的需求」將大幅更新。而據了解，國軍在兵力精簡的「勇固案」遭到揚棄後，參謀本部另已立案就兵力組織調整進行研析，而因應「少子化」社會現象，未來預定接收新式裝備的各軍種，正就人力需求進行軍種組織更新轉型的研討。

而據2019年國防報告書揭示，國軍部隊未來組織調整方向，是依據戰力防護、濱海決勝與灘岸殲敵，三軍聯合作戰「打」的需求，海、空軍將配合國艦國造、國機國造進程「調整編裝」；憲兵部隊將朝特戰化、快速反應化編組；地面部隊配合武器裝備籌獲期程，轉型為聯合兵種；後備部隊則朝向灘岸守備、重要目標防護及反空機降化。確保聯合作戰任務遂行。

國防部戰規司長吳寶琨舉例表示，空軍未來接裝新戰機後，將新增聯隊，訓練部隊現也朝向聯合兵種營進行調整，「新武器來，編裝一定要跟著調整」。陸軍計畫處長沈威志表示，聯合兵種營是陸軍為適應台澎防衛未來地面作戰需求所作的變革，整個形態會朝向聯合作戰協同，提升作戰能力。目前台中586旅已於9月5日編成，在12月底前實施編裝驗證，滾動修調，預劃於109年8月前將7個打擊旅分梯次逐次編成。

但徐衍璞強調，國軍總兵力「編制數」目前為21萬5000人，而因應新裝備接裝，未來會持續組織調整。

國防部上午對國內外發布2019年國防報告書，內容並未陳述國軍總兵力現況，而揭示國...
國防部上午對國內外發布2019年國防報告書，內容並未陳述國軍總兵力現況，而揭示國軍陸海空兵力組織與結構將面臨調整。記者洪哲政／翻攝
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國防部常務次長徐衍璞上午表示，國軍總兵力「編制數」「目前」為21萬5000人，而...
國防部常務次長徐衍璞上午表示，國軍總兵力「編制數」「目前」為21萬5000人，而因應新式戰機、船艦、戰車接裝，未來將持續進行組織調整。記者洪哲政/攝影
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