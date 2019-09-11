影／國防部公布108年度國防報告書

相關新聞
報復計畫空襲福建？ 外交、國防兩部回應不同調2019-09-11 00:24
飛彈會轉彎？兩岸狂想曲 這些人曾拋出驚天雷…2019-09-11 08:00
冷眼集／選戰助攻？ 軍方搶著為蔡搭台子2019-09-11 00:38
軍方10營舍同年改建 7案還沒動工2019-09-11 00:34
營舍啟用剪綵 軍方高調感謝蔡總統2019-09-11 00:30
海巡首艘新一代「白金剛」巡防艇 11月高雄服役2019-09-11 00:10
總統視導的樣板營舍 改建速度大開綠燈2019-09-10 22:43
「勇鷹」即「擁英」？ 大選到了軍方忙替總統政績堆花2019-09-10 22:30
國防部：支持四百志願役對陳沂涉辱軍言論 聲請再議2019-09-10 20:37
捨F-35就F-16C/D戰機 國防部公開説明原因了2019-09-10 16:12
國防部：興安專案81棟新建兵舍計劃 114年全數完工2019-09-10 15:35
國防部新大樓啟用沒去 蔡總統542新兵舍剪綵2019-09-10 14:39
興安專案首案啟用 蔡總統：提供官兵良好生活2019-09-10 14:37
加拿大軍艦渥太華號 穿越台灣海峽中2019-09-10 14:02
菲國軍艦航行台灣海峽 澎湖艦引導安全通過2019-09-10 13:27
陸軍9億兵舍月祥樓落成 蔡總統視為軍事改革成效指標2019-09-10 13:06
傳國軍對中擬定報復手段 國防部斥假訊息2019-09-10 13:02
我備妥空襲中國福建省計畫？ 國防部：假訊息2019-09-10 12:33
菲國海軍艦艇通過台灣海峽 接受海巡澎湖艦導航2019-09-10 12:03
國防部新大樓啟用都沒去 蔡英文今替542新兵舍剪綵2019-09-10 11:58
響應台灣狗狗節 國防部IG秀趣味軍犬照2019-09-09 12:45
共軍頻踩線 「蠶食」海峽中線2019-09-09 00:23
獨／共軍不直接挑戰海峽中線 卻在「兩端」做文章2019-09-08 22:35
國軍營連士官長加薪385元當宣傳 國防部出面解釋了2019-09-08 13:32
東山島模擬奪台操演遭颱風頓挫 共軍遭嚴厲指責2019-09-08 12:22
熱門文章
天下調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一2019-09-10 12:25
韓營發六大任務 要韓粉幫韓國瑜多交友少結仇2019-09-10 12:57
馬英九被韓粉噓下台…北漂正妹還原現場「3真相」：獲掌聲不難2019-09-10 17:10
霸氣十足！ 蘇貞昌談高鐵南延 手上竟握這一根2019-09-10 13:20
捨F-35就F-16C/D戰機 國防部公開説明原因了2019-09-10 16:12
蔡正元為罹癌女兒2度聲請解禁去上海 法官又不准2019-09-10 15:54
準備好了！蘇貞昌：高鐵南延屏東非為選舉而為百年久遠2019-09-10 12:18
韓國瑜造勢場地草皮遭破壞 李乾龍霸氣喊：3天內恢復2019-09-10 16:57
馬英九、韓國瑜今晚再同框 行程更改韓國瑜等馬英九2019-09-10 14:25
高鐵南延屏東四大方案 超級比一比2019-09-10 15:08
談國民黨北市長選舉教訓 韓國瑜沈痛：永遠的後悔2019-09-11 02:00
誰可能被棄保 前民進黨主席許信良：韓國瑜大於郭台銘2019-09-10 16:46
刺激消費 政院又出招：非休假日也可刷國旅卡2019-09-10 17:10
選定了？郭台銘柯文哲明早同框 新竹城隍廟拜拜2019-09-10 21:11
毛嘉慶：蔡政府成語新解之「碧仲救卿」與「一吉仲地」2019-09-10 23:08
枋寮鄉政顧問李孟居訪港失聯 國台辦指其涉嫌國安罪2019-09-11 11:28
馬、韓沒同框 北市挺韓造勢馬英九10分鐘快閃2019-09-10 18:32
提選舉歷史教訓向藍營喊話 韓國瑜：還要永遠後悔嗎？2019-09-11 02:02
陸軍9億兵舍月祥樓落成 蔡總統視為軍事改革成效指標2019-09-10 13:06
加拿大軍艦渥太華號 穿越台灣海峽中2019-09-10 14:02
最新總統民調蔡贏韓柯 但有這隱憂2019-09-10 12:40
新北造勢有心結？ 馬英九晚間台北場造勢不與韓國瑜同台2019-09-10 13:30
堅持要與馬英九同台 韓國瑜晚間米粉會提前1.5小時2019-09-10 14:49
王定宇：富智康踢出滬港通 中共告訴郭台銘生命線在其手裡2019-09-10 21:44
藍營黑韓群組曝光 孫大千：感謝成為改革國民黨的鏡子2019-09-11 08:06
飛彈會轉彎？兩岸狂想曲 這些人曾拋出驚天雷…2019-09-11 08:00
扁：蔡英文可能是藍營棄保的犧牲品 蔡營要有危機意識2019-09-10 23:10
揭秘！郭柯明早再合體 是「老闆」敲定時間2019-09-10 21:28
影／郭台銘送柯文哲月餅寫著「莫忘初衷 為國為民」2019-09-11 06:10
馬韓晚間台北場造勢同框破局 李正皓：馬英九的溫柔2019-09-10 22:31
滿意度墊底 Wecare促韓國瑜履諾請辭市長2019-09-10 18:01
【重磅快評】郭柯王幕僚突襲中選會能為郭台銘暖場嗎2019-09-10 18:03
影╱蔡壁如：郭選總統若有需要 柯願意當競選總幹事2019-09-10 16:41
連勝文：柯文哲看穿藍矛盾 我選舉多在面對內部人扯後腿2019-09-11 10:39
郭、柯聯手 蔡壁如、蔡沁瑜下午至中選會詢問連署事宜2019-09-10 14:46
啟動獨立參選機制 郭柯王幕僚下午三時拜訪中選會2019-09-10 14:41
【即時短評】為了百年大計 何以急著宣布？2019-09-10 22:09
蔡壁如蔡沁瑜突襲拜訪中選會 閉門談總統連署畫面曝光2019-09-10 15:26
報復計畫空襲福建？ 外交、國防兩部回應不同調2019-09-11 00:24
海巡首艘新一代「白金剛」巡防艇 11月高雄服役2019-09-11 00:10
留言