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影／國防部公布108年度國防報告書

2019-09-11 10:37聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

國防部上午公布108年度國防報告書，以生動文宣凸顯蔡英文總統的國防施政，出席的將校官員坐滿了二排，突顯了國防部對這場記者會的重視。

國防部上午公布108年度國防報告書，以生動文宣凸顯蔡英文國防施政。記者邱德祥／攝...
國防部上午公布108年度國防報告書，以生動文宣凸顯蔡英文國防施政。記者邱德祥／攝影
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國防部上午公布108年度國防報告書，以六大跨頁凸顯蔡英文國防施政，出席的將校官員...
國防部上午公布108年度國防報告書，以六大跨頁凸顯蔡英文國防施政，出席的將校官員坐滿了二排，突顯了國防部對這場記者會的重視。記者邱德祥／攝影
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國軍國防部蔡英文
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