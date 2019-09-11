2019年國防報告書發布 蔡英文肖像採用歷年最高

2019-09-11 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午發布2019年國防報告書，首度以圖示說明「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的「整體防衛構想示意圖」，披露將研製精準火箭建構不對稱戰力。全書還採用多幅蔡英文跨頁英武照，有濃厚凸顯蔡政府國防施政成效的意味，三軍統帥肖像頁數是近3年來最高。

對此，國防部表示，照片是政績的重要紀實，總統身為三軍統帥，「領導國軍」、「部隊視導」，「關懷官兵生活」，「激勵士氣」，理應如實呈現。

國防部上午舉行記者會，發布最新版中華民國國防報告書與漫畫版。報告書首度發布防衛固守、重層嚇阻的「整體防衛構想示意圖」，除了陸、海際在「濱海決勝」、「灘岸殲敵」階段，各類反制敵軍的防空飛彈、戰車、水雷與艦艇，以及中空層的無人機、陸航與戰機外，高空層則示意有天弓、愛國者、雄二、雄三等四種阻敵飛彈。

報告書特別指出，在灘岸殲敵的兵力整建部分，國防部也宣示，要研製「精準火箭」，籌購高效能反裝甲、人攜式防空飛彈，建構灘岸不對稱戰力。

官員透露，國防部已要求中科院將雷霆2000多管火箭彈研改為戰術飛彈，但目前進度上是「打得遠但打不準」，國防部已限定研發時間，中科院若無法達成目標，才會考慮外購。

此外，國防報告書中多處採用大跨頁的方式，呈現蔡總統在國防上的宣示與施政成效，包括國艦國造、國機國造、興安專案等，全書特意呈現蔡政府國防施政績效與三軍統帥個人形象。據指出，近3年國防部報告書元首肖像採用，前年3張、去年4張，今年則採用7張。

對此，國防部發言人史順文表示，108年「國防報告書」全書選用照片均結合內容重點，並精選事實陳述、具代表性的重要施政照片。針對總統照片較以往為多，統計總統近2年參與國軍重要活動暨視導、關懷部隊80餘次，此次「國防報告書」全書照片共有108張，其中選用三軍統帥各類照片共7張，均為蔡總統2年來親自指導並參與國軍建軍備戰工作的重要紀實。