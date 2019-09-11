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海巡首艘新一代「白金剛」巡防艇 11月高雄服役

2019-09-11 00:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海巡首艘新一代「白金剛」35噸高速巡防艦防艇，10日舉行「擲瓶禮」儀式。艦隊分署表示，新建35噸級巡防艇採最高航速可達45節、續航力達600浬，第一艘11月交船後將配置於高雄海巡隊服役。

民國80年代，黑道利用俗稱「黑金鋼」的快艇在兩岸走私，甚至成為槍械走私管道，快艇在海面行進最高速可達60節，來回兩岸只要4小時，速度鮮有艦艇可匹敵。而為反制「黑金剛」，民國84年到85年間，政府建造了14艘高速45節緝私艇，被民間暱稱為「白金剛」，最後一艘PP3007艇已於2016年除役。

艦隊分署透過臉書粉絲專頁表示，分署長謝慶欽與中信造船副董事長韓育霖，10日共同於中信公司高鼎廠主持「籌建海巡艦艇發展計畫」第一艘35噸級巡防艇PP-3581下水典禮暨第四艘PP-3585開工祈福典禮，並由謝分署長夫人進行「擲瓶禮」，預祝各項工作均順利圓滿完成。

艦隊分署解釋稱，擲瓶下水儀式源自歐洲，是女性的專利，負責擲瓶的女性會公開宣讀船艇命名，並為其祈福，隨後將一瓶香檳酒於船艏擊碎，船身滑入海中，同時拋撒彩蛋與鳴笛慶祝。

艦隊分署表示，新建35噸級巡防艇採用噴水推進器，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長海上執勤時間，另外強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，有效防堵不法集團走私槍毒或未檢疫農漁產品入境。　

艦隊分署表示，此次建案還特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除可執行海上救難，更能用於驅離不法船舶。　

艦隊分署說，PP-3581艇預計於今年11月底完工後驗收交船，規劃配置於高雄海巡隊，藉由該艇具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，未來可有效提升南部海域的執勤能量，遏止違法行為，保障我國漁民海上作業的權益與安全。

艦隊分署分署長謝慶欽與中信造船副董事長韓育霖，10日共同於中信公司高鼎廠主持「籌...
艦隊分署分署長謝慶欽與中信造船副董事長韓育霖，10日共同於中信公司高鼎廠主持「籌建海巡艦艇發展計畫」第一艘35噸級巡防艇PP-3581下水典禮暨第四艘PP-3585開工祈福典禮。圖/艦隊分署
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海巡首艘新一代「白金剛」35噸高速巡防艦防艇，10日舉行「擲瓶禮」儀式。圖/擷取...
海巡首艘新一代「白金剛」35噸高速巡防艦防艇，10日舉行「擲瓶禮」儀式。圖/擷取自艦隊分署臉書粉絲專頁
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