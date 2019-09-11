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營舍啟用剪綵 軍方高調感謝蔡總統

2019-09-11 00:30聯合報 記者程嘉文／湖口-龍潭報導

蔡英文總統（中）昨天主持陸軍542旅營舍月祥樓落成啟用典禮，高興地看著慶祝的紙花...
蔡英文總統（中）昨天主持陸軍542旅營舍月祥樓落成啟用典禮，高興地看著慶祝的紙花飄落。記者邱德祥／攝影
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蔡英文總統昨天主持陸軍五四二裝甲旅營舍「月祥樓」落成啟用典禮，創下三軍統帥替軍方單一營舍剪綵啟用的紀錄。蔡總統表示，自己一直致力改善部隊生活設施，讓大家覺得國家真的有在照顧軍人，希望能讓官兵體會到，從軍是一件驕傲的事情。

這是政府自一○六年推動國軍營舍改建的「興安」專案以來，第一棟落成的建案。以往軍方若有新武器成軍，會邀請總統，但為營舍改建啟用則屬空前。民國一○四年，耗資一五八億的國防部新大樓落成，也是當時的部長嚴明主持。

月祥是陸軍「裝甲兵之父」徐庭瑤將軍的字。此次落成的月祥樓，是四至五層樓建築，可容納近一千名官兵。生活設施條件大致比照大學宿舍，擁有中央空調，四人為一間，每人都有自己的床、書桌與大型內務櫃。

一○五年中秋節，蔡總統利用視導五四二旅的機會，宣告要改善國軍老舊營舍。國防部於次年起成立興安專案，全案目前已經有四十三案開始進行，利用國軍營改基金支應。蔡總統表示，新營舍讓官兵有回到家感覺，訓練後可以充分休息，這次工程落成啟用，就是她對國軍承諾的驗收。

國防部特別發布自稱「文青畫風」的插畫與影片，強調「一句中秋節前對部隊慰問的承諾，歷經三年的期待，在這一刻兌現」。

在典禮中，司儀多次強調，感謝總統的大力幫助，帶大家「歡喜入厝」。

蔡總統隨後轉往桃園龍潭的特戰指揮部，視導官兵戰技操演的行程。

蔡英文國防部特戰國軍
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