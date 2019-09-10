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蔡政府成語新解之「碧仲救卿」與「一吉仲地」

總統視導的樣板營舍 改建速度大開綠燈

2019-09-10 22:43聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡英文總統今天前往新竹湖口，視察陸軍542旅的「月祥樓」，強調新營舍的落成，是她對官兵的承諾。正式名稱為「湖口三營區新建工程」的月祥樓，總經費新台幣九億七千多萬元，從106年初建案，年底便開始工程，歷時17個月就完工，遠快於一般營舍改建速度。不過本案的順暢進度完全是特例，同年全國軍共有10個營舍改建案啟動，今年上半年立院審查基金預算時，還有7案沒有動工。

國軍營舍改建，係由國防部轄下的營改基金支應。相關汰舊換新工程，每年都在持續進行。民國105年蔡總統上任，同年9月中秋節前夕，她到湖口視導542旅，致詞時表示，已要求國防部在三年內全面提升官兵個人裝備與老舊營舍整建。國防部隨即於次年初，將新建案的營改計畫，命名為興安專案。

今年4月，立院審查國軍營改基金，國防部報告指出：106年開始的營舍整建工程，陸海空軍與憲兵共計10案。其中湖口三營區一枝獨秀，進度達到94%，超前2.6%以上。位於北市公館的空軍福興營區，前年7月由時任閣揆林全主持開工，進度13.28%，同樣超越進度。

不過其他各案的進度，相對都顯遲滯。陸軍龍山、清泉崗營區尚在細部設計，考潭、五德營區還在招標中。海軍中正基地營舍、憲兵貴陽營區、光華營區汙水下水道，都還沒開始施工。

對此軍方官員透露，雖然總統指示加速推動營舍改建，但進度比過去並無明顯進步，主因在於軍方本身處理標案審核、監造等相關業務的能量有限。另外就大環境而言，行政院推動前瞻建設計畫，廠商不虞沒有標案可接；相較之下，承接國軍營舍工程，資方與工人都須經過安全查核，不能與大陸方面有關連，限制多於一般工程，因此能參與承包的廠商本來就有限。如果一開始預算編列數字較低，往往廠商興趣不足、導致流標，屆時必須重新擬案開標，一下子就耗費幾個月時間。

至於這次落成的湖口三營區，因為具有示範與指標性質，因此不僅一開始配賦的預算與人力資源就很充足，而且特別採取設計與施工一體的「統包」，才能各階段都「開綠燈」暢行無阻。

對此，軍備局官員指出，因為有了湖口三營區採用統包，省下兩年以上的例子，所以107年起的興安專案，已經提高使用統包的案例。

陸軍湖口三營區（542旅）新建的月祥樓營舍，從建案到落成啟用不到三年，耗時遠低於...
陸軍湖口三營區（542旅）新建的月祥樓營舍，從建案到落成啟用不到三年，耗時遠低於一般營舍工程。記者程嘉文/攝影
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