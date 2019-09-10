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蔡政府成語新解之「碧仲救卿」與「一吉仲地」

「勇鷹」即「擁英」？　大選到了軍方忙替總統政績堆花

2019-09-10 22:30聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡總統首開歷史紀錄，以三軍統帥身分主持陸軍新建營舍啟用，強調「我最照顧軍人」的用意，不言可喻。近日軍方也全力強調，政府對國防高度重視，然而其中卻不乏浮誇案例，反而引發爭議。

八月中，政院通過明年度國防預算。國防部立刻宣稱，政府核賦3580億元，增幅5.2%。然而國防部拿來相比的，卻是109年的核賦預算（尚未經立院審議），與108年的法定預算（經立院審查刪減後），兩者根本是不同數字。如以108年的核賦預算3460億相較，真正的增幅是3.47%。對此國防部宣稱，歷年都是如此，其他部會也是這樣相比。

本月五日，國防部首開紀錄，舉行陸海空軍士官學校新生聯合開學「榮耀傳承日」，由蔡總統親自主持。總統宣示將提升士官地位與福利，並致贈各軍種士官長榮譽徽章。不過同時，今年是陸軍官校95周年與空軍官校90周年校慶，總統卻都選擇缺席，引發故意「放空」傳統，要把國軍「去中國化」的批評。對此國防部鄭重否認，宣稱對活動被政治化解讀深感遺憾。

總統強調重視士官同時，國防部也證實，政院已核准各單位「士官督導長」每月可領9690到4240元加給。但消息見報後立刻被戳穿，故意不提現在已有3855元加給的事實，因此對人數占絕大部分的營、連級士督長，其實只加薪385元。

連續兩年，國軍都有儀隊官兵赴美參加「世界儀隊錦標賽」。國防部明年規劃，派遣10人以中華民國三軍儀隊名義參賽。並有官員宣稱，此為「美方支持下」的「台美軍事外交重大突破」。然而錦標賽主辦單位是一般商業團體，與美國軍方無關，而且雖號稱「世界」，其實規模極小。以2018年而言，個人賽36人、雙人賽6組、團體賽4組，都屬選手各自報名，並無任何「國家代表隊」大會網站也未標註選手國籍。

9月26日，空軍高級教練機的原型機，將在台中漢翔公司出場，預期蔡總統將親臨主持命名。依據今年初軍方舉辦網路投票結果，將名為「勇鷹」，消息傳出也被質疑，是「擁英」的諧音。

蔡總統視導陸軍特戰官兵表演，兩位女兵特別準備帽子請她簽名。圖/軍聞社
蔡總統視導陸軍特戰官兵表演，兩位女兵特別準備帽子請她簽名。圖/軍聞社
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蔡總統視察陸軍542旅月祥樓內的健身運動設施。圖/軍聞社
蔡總統視察陸軍542旅月祥樓內的健身運動設施。圖/軍聞社
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國軍2020選舉蔡英文
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