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陸軍9億兵舍月祥樓落成 蔡總統視為軍事改革成效指標

2019-09-10 13:06聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍為官兵興建新式住用營舍的「興安專案」，第一棟裝甲542旅月祥樓上午舉行落成儀式，特別由蔡英文總統親自主持。國防部說，湖口三營區新建工程是陸軍「興安專案」首案，「興安專案」總計有48案計畫，本外島共62處營區，完工後可供5萬餘人住用，陸軍成立「興安專案管制室」專責執行，配合營改基金財力，每年滾動檢討逐案啟動。目前執行中有21案計畫，預計114年完工。

陸軍第6軍團指揮部上午表示，為提升官兵居住品質，改善官兵生活設施，軍團上午舉行「興安專案裝甲542旅月祥樓落成啟用典禮」，在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴上將、陸軍司令陳寶餘上將等人陪同下，由蔡英文總統主持儀式，全體官士兵及眷屬也一同見證國軍居住環境提升的歷史時刻。

第6軍團表示，從民國106年以來，國軍陸續推動「興安專案」，期盼打造「舒適、溫馨、有溫度」的服役環境，提升官兵留營意願，吸引優質人才加入國軍行列。月祥樓自民國106年11月21日動工，歷經1年5個月的時間，完成新穎、現代化的營舍。有別於過往「大通舖」的寢室空間，月祥樓的士官兵寢室均為2人房和4人房，室內有冷氣空調及獨立的衛浴設施，每位官士兵擁有木質一床一桌一櫃的寬敞空間。

陸軍6軍團表示，湖口三營區現有營舍於民國65年前、後建造，已超過使用年限，且無法滿足當前訓練任務需求，因此陸軍於民國106年規劃建造月祥樓，並於同年11月21日開工，以配合募兵制政策，吸引優秀青年投身軍旅；工程於108年4月30日竣工，總建造經費計新台幣9億70萬元，並獲得內政部合格智慧建築及綠建築認証。

6軍團說，月祥樓與營區內「月祥湖」相輝映，皆以裝甲兵之父徐庭瑤將軍（字月祥）而命名。月祥樓是一棟正面5樓，餘為4樓的口字型兵舍，總樓地板面積為26,254平方公尺，設有軍、士官兵寢室、中山室、餐廳、健身房等空間及設施，可容納542旅砲兵營、戰車二營及裝騎連近千員官兵進駐使用。

「興安專案」被視為蔡總統執政三年在軍事改革的成效之一，蔡英文上午在臉書粉絲專頁也貼文表示：很多人當兵時，可能都是睡大通鋪。現在國軍的營舍，已經改造得很舒適。「我上任後，視察過許多營區，很多設施真的很老舊。因此，我要求國防部加快改善營舍。今天，我來湖口營區的月祥樓，視察國軍營舍改建的成果。簡單來說，以前是大通舖，現在是四個人一間、每人一床、一桌、一櫃，兩套衛浴。」「在前線保衛家園的國軍，值得最好的照顧！」

蔡英文強調：我的目標很清楚，我要讓大家對國軍營舍的印象改觀，讓大家覺得國家真的有在照顧軍人，更重要的是，我要讓大家覺得，從軍是一件驕傲的事情。

陸軍「興安專案」有48案計畫，本外島共62處營區，完工後可供5萬餘人住用，成立「興安專案管制室」專責執行。配合營改基金財力，每年滾動檢討逐案啟動。目前執行中有21案計畫，預計114年完工。

月祥樓。圖／擷自蔡英文臉書網頁影片
月祥樓。圖／擷自蔡英文臉書網頁影片
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