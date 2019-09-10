我備妥空襲中國福建省計畫？國防部：假訊息

2019-09-10 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「紐約時報」專欄引述我國官員的話，提及「國軍正針對中國制定『防禦和進攻計畫』，報復手段包括『空襲中國福建省』」，國防部上午表示：此篇報導是不實的假訊息。

美國「紐約時報」專欄作家紀思道（Nicholas Donabet Kristof）發表題為「台灣可能是美中戰爭導火線」文章，內容指我國外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對中國制定「防禦和進攻計畫」，且有高級官員提到，報復手段包括「空襲中國福建省」。

對此，外交部上午表示，吳釗燮接受紐約時報專訪時旨在說明，我國軍會有「攻防計畫」(plan for defense and offense)以守護臺海安全與區域和平。至於報導中的「不具名高級長官」相關言論並非吳釗燮的談話。報導刊載相關「軍事報復行動」內容並非外交部業務範圍。

對此，吳釗燮上午也回應指稱，他的意思是國防部會針對不同的想定，制定我們的攻防計畫，確保國家安全。至於報導中不具名的政府高級官員部分，吳釗燮說，無法為不具名者代為說明。