菲國海軍艦艇通過台灣海峽 接受海巡澎湖艦導航

2019-09-10 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



菲律賓海軍丹轆級（Tarlac Class）船塢登陸艦「南納卯號（BRP Davao del Sur）」及浦項級（Pohang Class）巡邏艦「克拉多葉號（BRP Conrado Yap, PS-39）」，月前通過台灣海峽。海巡艦隊分署上午透過官方粉絲專頁披露，當時海巡澎湖艦主動建議菲國艦艇全程開啟AIS（自動船位回報系統）後，為其導航通過台灣海峽。

澎湖艦長黃聰正在貼文中表示：沒有一國海軍艦隊願意接受他國指揮，當我們釋出善意引導菲國海軍安全通航，除了積極掌握海域安全管理外，也是敦睦鄰邦的善意表現。

艦隊分署臉書粉絲專頁上午貼文表示，昨(9)日中華民國海軍艦隊Republic Of China Naval Fleet146艦隊艦隊長吳少將特於秋節前夕到訪澎湖海巡隊CG120澎湖艦，除為交流海域執法現況外，也特別替前陣子通過本轄受澎湖艦協助的菲律賓海軍轉達感謝之意。

貼文透露，上個月中，菲國海軍丹轆級（Tarlac Class）船塢登陸艦「南納卯號（BRP Davao del Sur）」及浦項級（Pohang Class）巡邏艦「克拉多葉號（BRP Conrado Yap, PS-39）」因天候海象不佳，欲通過臺灣海峽返回菲國，我們海巡署及國防部同步掌握該動態，除安排適當海上兵力因應外，並由我們澎湖艦依據「海上不預期相遇行為準據」與菲國海軍艦隊實施通聯。

貼文指出，當時菲國海軍表示由於對航行通過台灣淺灘海域有疑義，故選擇航行臺灣海峽快速通過，並無惡意。澎湖艦當下即表明願予以領航，協助引導菲國艦隊安全通過台灣海峽，菲海軍同意建議並全程開啟AIS系統由北向南通過臺灣海峽，我國海軍亦依規定監偵掌握，期間無異狀；菲國海軍艦隊返國後，亦透過管道向我國表示感謝之意，此舉有效增進兩國軍事海事合作情誼。