國軍官兵住用新營舍指標明揭牌 興安專案畫給你看

2019-09-09 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統去年曾前往新竹視導湖口三營區「興安專案」暨慰勉基訓部隊，聽取建築師說明營區改建工程及營區環境。圖／總統府 分享 facebook 國軍106年推動建設官兵新營舍的「興安專案」，蔡總統去年曾前往新竹湖口三營區視導改建工程。國防部今天表示，陸軍司令部所屬的湖口三營區裝甲第542旅月祥樓，是「興安專案」第一個落成啟用的建案，國防部已經規畫在明日（10）揭牌啟用。

國防部臉書專頁今(9)日也以「家，是每個人的避風港」為主題，刊載數則手繪彩圖。國防部說，繪圖內容敘述「興安專案」的實踐，強調營區的整體住用品質提升，讓官兵更能安心服役。每一幅圖都重新解構外界對於傳統營舍空間的刻版印象。

國防部說，透過繪畫手札表現「興安專案」的執行成果，希望能讓國人更快速體認國軍居住環境實質的提升，同時也讓外界更具體認知，政府照顧官兵生活及改善服役環境的政策，將吸引更多優質人才加入國軍行列，提升國軍整體戰力。