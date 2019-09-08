獨／共軍不直接挑戰海峽中線 卻在「兩端」做文章

2019-09-08 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共殲11戰鬥機。圖╱引自中共空軍微博 分享 facebook 台灣海峽雖然屬於國際海、空域，然而由於兩岸的軍事對峙，除了我方依固定航路前往金、馬等外島外，雙方機艦都不跨越中線。不過近日我方發現，共軍似乎意圖「蠶食」海峽中線的默契：不在海峽狹窄水域越線，却開始在中線「兩端」作文章。今年3月31日，兩架共軍殲11戰鬥機跨越中線，就屬類似例子。

1950年代，兩岸仍屬熱戰狀態，雙方海空軍經常在大陸沿海爆發衝突。最早的海峽中線「戴維斯線」，係當時駐華美國空軍所規定，美軍飛機不得飛至海峽西半部。1990年代中期的台海危機，共軍利用大規模演習機會，打破「戰機不出海」的慣例。1999年的兩國論事件，共機更是大舉出海，甚至挑戰中線。在危機解除後，兩岸之間出現新默契，以海峽中線為彼此活動界線。

目前的海峽中線位置，依據2004年國防部披露，是由北緯27度、東經122度，到北緯23度、東經118度的直線。相對於大陸海岸線，約從浙江南部的台山列島外海向南，直到接近閩粵之交的東山島外海，長約600公里。

軍方官員指出，隨著中共軍力擴張，頻頻發動機艦長航，雖未直接在「正對面」挑戰中線，却逐漸在「圍牆」兩端開始蠶食。亦即不在兩岸距離最近的地帶生事，但認為「圍牆」南北兩端不該拉到那麼長。

因此近來共軍機艦在海峽南北兩端，開始出現被我方視為越界的行為。例如今年3月31日，兩架由福州義序機場起飛的殲11戰機，就刻意先在海峽西部向南飛，再左轉飛到澎湖西南西方的「台灣灘」海域上空，時間長達十多分鐘，顯然是蓄意行為。以我方標準，當地仍屬「中線圍牆」以內範圍，因此當然屬於越界行為。但中共顯然意圖挑戰以往默契，認為「牆」並未蓋得那麼遠，而是可以自由飛行、航行的所在。除了當天之外，近來共軍艦艇也常有類似抄近路的趨勢。

官員指出，海峽上空的彼此「地盤」基本上是默契，或說彼此鬥而不破達成的均衡局面，因此國軍對共軍類似動作，會相應派出機艦趨近監控，並且不定期派機艦到防空識別區邊緣等「遠端」巡弋，以表我方不示弱，不認同對方意圖「把牆縮短」的行為。