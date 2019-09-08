東山島模擬奪台操演遭颱風頓挫 共軍遭嚴厲指責

2019-09-08 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中國大陸建政70周年紀念在即，香港「反送中」情勢卻未見平息。國安單位情蒐獲知，中共已確定香港情勢「絕不動用解放軍」的指示，以確保「一國兩制」底限不破，但因應維穩任務，中共已自廣東、浙江、福建抽調一線武警增援，集結深圳為預備隊，以確保香港情勢穩定。而我方密切關注，中共在大陸建政70周年對維持「一國兩制」的聲明，與對台恫嚇性言論建構。

國安單位獲悉，共軍7月間確曾集結重兵在福建、廣東之交的東山島，準備舉行大規模兩棲登陸操演，由駐浙江的第72集團軍擔任主力，模擬兩棲登陸奪島行動，並預備藉此發動新一波對台恫嚇言論。當時參演單位、「軍委會校閱人員」均已進入戰術指揮所，但颱風丹娜絲左轉肆虐福建東山，演習頓挫，解放軍操演氣象預報單位曾因此遭嚴厲指責，要求全面檢討。

東山島地處東部戰區、南部戰區交界，向來是共軍東南沿海重要兩棲登陸訓場。李登輝後期到陳水扁時期，中共數次發動大規模軍演武嚇台灣，包括1995年11月的台海危機，以及2001、2003、2004年，都曾在東山島舉行大規模軍演。今年時值蔡英文政府連任，共軍集結兵力原計畫複製武嚇台灣戲碼，但全遭颱風打亂。

國安單位因此研判，中共領導人習近平綜合對香港、台灣情勢的恫嚇性喊話，勢必會押在10月建政70周年場合上進行合流，而「一國兩制」與「反台獨」兩套神主牌仍將是底限，加上香港可觀的外匯存底，中共絕不會動用解放軍解決香港情勢。

國安單位研判，既要維持「一國兩制」不破，解放軍就不會介入香港情勢。月前解放軍駐港部隊進行移防，純粹是讓完成新訓的2000名士兵進港輪替準備退伍、調職的老兵，駐港部隊其他4500名常駐兵力其實沒有特殊動靜，這項移防並不具任何控制情勢的意義。但我方掌握到，中共確實自廣東、浙江、福建抽調一線武警，集結深圳為預備隊，若港警無法掌握情勢，武警部隊會因特區政府要求介入。