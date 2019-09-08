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新海軍飛彈指管站興建拖了十幾年 年底終於搞定

2019-09-08 11:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍監偵指揮部原在淡海新市鎮設置有微波通訊站，作為傳送飛彈快艇攻擊目標等指管用途，但原址因新市鎮開發緣故，十餘年前就計畫遷建至三芝大片頭，興建港平營區，將原址交給營建署開發，但港平營區至今卻遲未完工。審計部指出，因軍方作業緩慢，與營建署互推電磁脈衝防護工程等因素，新陣地延遲開工5年餘，導至舊陣地至今尚未移交。但軍方今日披露，位於新市鎮海軍微波站原址，可望年底正式移交營建署，海軍微波指管作業已由三芝港平營區開始接手運作。

新市鎮的海軍微波站已設置卅餘年，原臨近海際，但因新市鎮填海作業，位置形成內陸現址，是新市鎮內「唯二」的軍事設施。由於微波站旁興建學校，十餘年前營建署即要求遷建，雙方合議先建後遷，在三芝大片頭另興建港平營區取代。

但審計部表示，國防部軍備局、海軍司令部及營建署辦理港平營區遷建案計畫，總經費7億4825萬餘元。軍備局及海軍司令部於土地獲得需求計畫核定後，未依規定儘速協同召開公聽會及辦理興辦事業計畫報核等作業，虛耗作業期程1年2個月餘，才請營建署委外辦理興辦事業計畫等土地徵收前置作業，且歷時1年7個月餘，再核定興辦事業計畫，延宕後續土地取得期程。

審計部進一步表示，申請開發許可作業，未儘速於3個月內重新修正開發計畫書陳核，歷時1年2個月餘始取得開發許可；辦理土地徵收作業程序未臻嚴謹周延，亦未儘速補正徵收土地計畫書，致須重新辦理協議價購作業，並於開發許可核定後，再耗時5個月餘，始獲准徵收，嚴重影響土地取得期程。

審計部表示，新陣地電磁脈衝防護工程未縝密規劃，於國防部同意交由國家中山科學研究院負責執行，且經分工協調會議確定委由中科院辦理部分，由海軍司令部自行辦理後，卻未積極洽請中科院辦理，又改弦易轍，要求營建署併入房建物工程統籌辦理，致虛耗作業期程4年5個月餘，才由營建署同意辦理相關發包作業，又歷時8個月餘始提供完整的招標文件予營建署，影響電磁脈衝防護工程的委託技術服務案發包及設計時程。

審計部表示，營建署代辦港平營區遷建案，知悉徵收土地價款改依市價補償其地價，將壓縮工程預算，卻未預先就遷建需求內容與海軍司令部檢討妥處，等建築師提出第3次基本設計報告書，才要求建築師查明修正，又未積極督促建築師釐清需求內容，有效管控工程基本設計修正期限及審議作業期程，致工程基本設計作業歷時2年9個月餘始完成，嚴重耽延後續細部設計及工程發包時程；未能管控電磁脈衝防護工程發包作業期程，並及早確定委託規劃設計執行方式，導致自其同意辦理電磁脈衝防護工程相關發包作業，歷時2年8個月餘，始完成該工程的勞務委商作業，影響遷建工程整體設計、發包進度及淡海新市鎮港平營區現址的土地後續開發與使用期程。

據了解，在海軍新機動飛彈車成軍之際，港平營區運作箭在弦上，軍方表示相關指管機制已在測試中，預計年底就能正式啟用，並將舊營區移交營建署。

海軍監偵指揮部原在淡海新市鎮設置有微波通訊站，作為傳送飛彈快艇攻擊目標等指管用途...
海軍監偵指揮部原在淡海新市鎮設置有微波通訊站，作為傳送飛彈快艇攻擊目標等指管用途。圖／海軍司令部
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位於淡海新市鎮海車微波站舊址。圖／翻攝GOOGLE EARTH
位於淡海新市鎮海車微波站舊址。圖／翻攝GOOGLE EARTH
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