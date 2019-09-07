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陸戰隊72周年隊慶 女兵與學生儀隊同台操槍

2019-09-07 16:14聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍陸戰隊今天在高雄左營的忠誠營區，舉行成軍72周年隊慶，邀請歷任司令、指揮官、陸戰隊退伍軍人協會及地方仕紳共襄盛舉。指揮官王瑞麟中將致詞時，特別感念前輩們的犧牲奉獻，並期勉全體隊員能承繼光榮傳統，共同淬鍊成長，使陸戰隊成為一支可立即出動作戰的勝利之師。

隊慶活動中，包含緬懷忠烈將士、切生日蛋糕、陸戰樂儀隊、高中職聯合儀隊、戰鬥蛙操、莒拳隊戰技操演，高雄市政府也派出騎警隊表演馬術，場面熱鬧溫馨。

在陸戰儀隊與高中職聯合儀隊的共同操演中，有四位4位女性士兵參與，創下國軍儀隊演出首次有女性隊員的紀錄。這四位女兵先前在高中時，都是學校儀隊的成員，因為參加國防部舉辦儀隊競賽，以及各高中職儀隊「學儀聯盟」活動，決定畢業後加入陸戰隊。考慮到這些具備儀隊操槍專長的成員加入，陸戰隊指揮部支援中隊也以社團形式，讓她們有繼續練習機會，延續對於儀隊的熱愛。

不過嚴格來說，這四位女兵仍不算正式的陸戰儀隊隊員。在今天的儀隊聯合操演中，考量到身高等因素，她們的位置也在學生儀隊的行列中，而非在陸戰儀隊的分隊中。（目前國軍儀隊成員，身高限制是176~200公分）

目前在各國軍方的儀隊中，中共解放軍是少數有女性儀隊的軍隊，55名女兵平均身高176公分，最低也要173公分。不過解放軍儀隊只負責在典禮中的儀仗，不練習花式操槍與隊形變化。

參加儀隊演出的四位女兵，畢業於恆春工商、民生家商、協和祐德高中，先前在校都是學生...
參加儀隊演出的四位女兵，畢業於恆春工商、民生家商、協和祐德高中，先前在校都是學生儀隊幹部。圖／軍聞社
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海軍陸戰隊72周年慶，四位出身高中儀隊的陸戰隊女兵，與高中職聯合儀隊的學弟妹一同...
海軍陸戰隊72周年慶，四位出身高中儀隊的陸戰隊女兵，與高中職聯合儀隊的學弟妹一同上場操槍。圖／國防部青年日報
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