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陸戰隊隊慶 軍民一家邀偏鄉學童同歡

2019-09-07 17:16中央社 高雄7日電

海軍陸戰隊指揮部今天舉辦海軍陸戰隊成軍72週年隊慶，除邀請歷任司令、指揮官、陸戰隊退伍軍人協會老隊員等與會外，還讓偏鄉那瑪夏區的學童到場參觀表演，軍民同歡。

海軍陸戰隊指揮部於忠誠營區舉辦陸戰隊成軍72週年慶祝活動，安排緬懷忠烈將士、切糕典禮、樂儀隊與高中職學校儀隊表演、戰鬥蛙操、莒拳隊戰技操演與高雄市警察局騎警隊聯合操演等，獲得參訪民眾熱烈掌聲。

海軍陸戰隊指揮部指揮官王瑞麟致詞時指出，感念所有前輩們的犧牲奉獻，並期勉全體陸戰隊員能承繼光榮傳統，肩負發揚光大的重責大任，共同淬鍊成長，使陸戰隊成為一支可立即出動作戰的勝利之師。

王瑞麟並勉勵全體隊員持續凝聚向心力，團結合作，共同克服未來任何困難與挑戰，創造陸戰隊的永續榮耀。

活動中，隊員及老隊員們還齊聲合唱「生日快樂歌」及「海軍陸戰隊隊歌」，一同祝賀陸戰隊生日快樂。

隊慶的聯合儀隊操演中，有4名女性陸戰隊員成為全場焦點，她們分別畢業於民生家商、恆春工商等學校，在學期間曾任學生儀隊隊長或副隊長等社團幹部，因先前參加國防部舉辦的「全國高級中等學校儀隊競賽」，萌生加入國軍行列的念頭，並以報考海軍陸戰隊為唯一志願。

入營後，她們仍藉由官兵社團活動練習機會，與同好一起切磋專業操槍技術，延續對儀隊的熱愛。

高雄市警察局觀光騎警隊也參與陸戰隊72週年慶祝活動，並邀請偏鄉那瑪夏區學童一起共襄盛舉及參觀市區。

警方今天凌晨3時許調派2輛中型巴士前往那瑪夏山區，將那瑪夏區民權國小學童載送至海軍陸戰隊忠誠營區，讓學童們參觀騎警隊馬術表演，近距離接觸馬術、馬匹，以及海軍陸戰隊蛙操、莒拳隊戰技操演等。

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