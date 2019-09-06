聯合兵種第一營成軍 前海軍戰將點出令人憂心處

2019-09-06 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍586旅所轄「聯合兵種第一營」昨天編成，這是國軍第一個「聯合兵種營」，透過在聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官等職務，希望提升指管、目獲及地空整體作戰能力。但有海軍退將質疑，聯合作戰在參謀本部聯參才有功效，到營級任職的基層海空軍幹部可能未受到過指參訓練，「意義何在」？

「聯合兵種營」是國防部長嚴德發下令執行的「可恃戰力」專案，將陸軍7個打擊旅，包括542旅、564旅、584旅、586旅4個裝甲旅，269旅、234旅、333旅3個機步旅，以及關渡指揮部，以聯合兵種營方式，重新調整編組。各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官，各營同增編一個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連，精簡五個機步營、一個戰車營，近三千人約現在一個聯兵旅兵力員額轉用充實其他部隊。第一個「聯合兵種營」586旅昨日成軍，明年將參與漢光演習驗證。

但海軍退役少將張鳳強透過臉書留言質疑，這樣看來聯參已經落實到陸軍營級單位，但請問陸軍有多少營，要配多少海軍聯參官？旅要不要、軍團要不要，參謀本部要不要呢？

張鳳強表示，以前派到各軍團的聯參官不是軍種不用的人，就是屆退，現在推到營級可能是連指參都沒有的基層幹部了，「義意何在？」他說，思考過沒有？到時只是為編成而編成，效果不彰。聯合作戰在參謀本部聯參才有功效。