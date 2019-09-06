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士校開學典禮曝怪象：海軍學長姊要向學弟妹行禮？

2019-09-06 16:46聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今年首度舉辦三軍各士官學校的聯合開學典禮，並且特別由蔡英文總統親自前往勗勉。外界一般看法，多半肯定軍方此舉有助士校新生感受榮譽，改善過往「重官輕士」的問題。然而先前蔡總統才缺席陸軍官校95周年與空軍官校90周年的「大校慶」，也難免引發質疑，認為蔡政府有心放空國軍以往的傳統，希望逐步讓國軍「去中國化」。當然國防部也立即發出聲明稿，澄清以上的推測絕非事實。

不過國防部發布的典禮現場照片中，可看到一個奇特的現象；就是穿著低階士官藍色卡其工作服、不打領帶的幹部，居然在檢查糾正穿著黃色卡其襯衫（上士以上與軍官）、打黑領帶者的服裝儀容。乍看之下，完全違反軍中強調上下服從的階級倫理。

這其實是因為，目前陸軍與空軍的常備士官培養，都設有獨自的學校，陸軍是陸軍專科學校，空軍則是航空技術學院（同時有二專與大學部，後者畢業為軍官）。但海軍的「海軍技術學校」，已經裁撤常備士官班，轉型為只進行在職技術訓練，不再發給學歷文憑。海軍的常備士官班，被併入海軍官校，稱為「海軍官校二專班」。

如此一來，不僅出現「海軍軍官學校」畢業後卻成為下士的奇怪現象，更奇怪的是，因為各國海軍的服制一致，高低階分明，高階士官（上士以上）與軍官平日穿著黃卡其服，軍常服為西服式外套；低階士官與士兵平日穿著藍色工作服，軍常服為水手服。我國的海軍士官，在就讀官校二專部時，和大學部一樣，穿著黃卡其制服（帽徽與軍士官不同），但是一旦畢業以下士任官，卻「跌回」穿著低階士官與水兵的服色。

在海軍決定將常備士官班由技校轉入官校時，就發生上述問題。只是以往外界對此注意程度不高，如今國防部高調舉辦士官開學活動，邀請總統與媒體到場，結果就凸顯了穿高階制服的學弟妹，必須向穿低階制服的學長姊敬禮的奇特畫面。

士官開學典禮上，已經任官的學姊，替在校的學妹檢查儀容，也凸顯海軍事官從軍校畢業後...
士官開學典禮上，已經任官的學姊，替在校的學妹檢查儀容，也凸顯海軍事官從軍校畢業後，反而在服制上「降級」的奇特現象。圖/引自國防部發言人臉書
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