國防部五年兵力整建報告 曝士官學校招募陷窘境

2019-09-06 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統攜同國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等人，今天到桃園龍岡出席陸軍專校三軍士官新生開學的「榮耀傳承日」，親自擊鼓為士校學生打氣，並領讀士官信條。根據國防部最新報告，士官二專班目前是所有軍校與招募梯隊中，唯一無法達成招募目標的班隊。

國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，志願役人力由105年1月1日13萬餘員，編現比為74%，迄今年8月已成長至84.5%，留營率達75%，人力呈現穩定成長趨勢，預計109年底可達成90%計畫目標。

報告同時披露，今年正期軍官班獲得1796人，獲得率111.3%、士官二專班獲得1515人，獲得率75.1%、大學儲備軍官訓練團（ROTC）獲得902人，獲得率128.9%、中正預校國、高中也分別獲得250及600人，獲得率100%、志願役士兵年度迄今已獲得1萬1076人。

相較於所有軍校，士官二專班獲得率是唯一未達標的班隊。

報告指出，國防部在今年（108）成立三軍各部隊營連級招募小組，期使招募編組及人力深入基層、專人專責，並與北中南三個地區招募中心、各軍團招募組共同構成層次分明，任務分工職掌明確的網絡化招募體系，期使招募工作扎根基層。