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韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

從軍30年申誡僅一支 預校遭調職主任上書嚴德發還清白

2019-09-06 09:40聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中正國防幹部預備學校去年爆多案集體檢控，時任預校包括校長陳嘉生、教育長徐國基、政戰主任李照德等「三長」被記申誡且同時遭到調職，創下首例。外傳事涉邀宴女主管遭檢控，但經當事人李照德近日上書國防部長嚴德發陳情，要求軍方澄清。國防部今證實，三人是單純是因為「校長、教育長及政戰主任夜間在校內中興會館KTV內飲酒」，行為失當，違反學校使用規定情事而同遭調職，非因「邀宴女主管」等情。

媒體月前搜獲情資，指中正預校高階軍職校長、教育長、政戰主任「三長」，去年10月遭同時記申誡並調職，原因是校內軍文檢控頻繁，其中有邀宴女性主管與「言行失當」等因素，查證國防部，國防部稱「國防部對於107年10月檢控學校高階幹部的內容，甚為重視，特組成專案小組進行行政調查，確有「部分行為失當，有損官箴」的情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職」後。媒體據以報導。

李照德日前親撰陳情信向嚴德發表示，國防部對外發布新聞稿，製造假錯訊息，要求國防部澄清。

李照德在信函中批評軍方，自甘淪為挾怨者打手：鈞部是否了解檢控者是否為107年預校同仁端節工作獎金核銷後尚未發予個人，經調查後始發放，因不適任現職而遭檢討調職作業中之人；或是因學生畢業旅行、新生入學採購用品、各年級學生教材訂購方式，轉換以學生利益為考量、要符依法行政方式辦理，其既得利益者想盡辦法欲使吾等調職，以便恢復原狀？

李照德進一步向嚴德發表示，案內所請與女主管聚餐，主角是預校前主計室中校主任李員，他曾與之聚餐兩次，一為歡送餐會、二為中秋餐敘。而中校確曾因「聚餐找女主管作陪」遭國防部約談，其已表達此非事實，而此節應以女性同仁心證為判斷依歸，怎可自由心證胡亂認定？李照德強調這只是正常社交活動，也無肢體碰觸及言語不當之情。三長懲處事由調查後已證實與此案無關。

此外，李照德說，他在非上班時間內陪同校長進入KTV，何來未按規定申請使用之說，為何一定要紙本批示？且這是三人下班後的私人聚會，顧及辦公室與寢室區域不宜飲用啤酒，因此才到校區圍牆外的，席間也無師生外人，何來有損官箴。他喊冤說：「如同日前韓市長與親友渡假時遭人偷拍打麻將，難不成這也有損官箴？」國防部懲處並不公允。

李照德稱，他從軍30年僅被記這支申誡。而此案調查內容與結果他全不知，內容卻有人傳述造謠。他揚言，此次加以辯駁，即將面臨無比大壓力與再次攻詰，乃至重登新聞版面，但若國防部沒有合理回覆，他不會讓善了，誓言要找回榮譽與尊嚴。

記者針對李上校信函內容向國防部查證，國防部證實，嚴德發確收獲此信，而前預校三長調職，與所謂「聚餐找女主管作陪」無關，此節經調查無涉違反任何規定。

但國防部進一步表示，案經國防部調查，確有「校長、教育長及政戰主任夜間在校內中興會館KTV內飲酒」，違反學校使用規定情事。而針對違反內部管理情節，依「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」及「陸海空軍懲罰法暨其施行細則」等規定辦理。

國防部說，三人身為高階幹部行為失當，經檢討三員已分別於107年10月份調離現職。另依權責國防部核予校長申誡兩次處分；教育長及政戰主任由該校核予申誡一次處分。

國防部重申，因為中正國防幹部預備學校是培養國軍優質幹部的搖籃，其幹部舉止須為學生的表率， 國防部須秉德才兼備、適才適所原則選優派任，當時才將三人一併調職。

中正國防幹部預備學校去年爆多案集體檢控，時任預校包括校長陳嘉生、教育長徐國基、政...
中正國防幹部預備學校去年爆多案集體檢控，時任預校包括校長陳嘉生、教育長徐國基、政戰主任李照德等「三長」被記申誡且同時遭到調職，創下首例。由於國防部對詳細案情始終語焉不詳，外傳事涉邀宴女主管遭檢控，但經當事人李照德近日上書國防部長嚴德發陳情，要求軍方澄清。記者洪哲政／翻攝
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中正國防幹部預備學校。圖／本報資料照
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現任後備指揮部新聞組長的前中正預校政戰主任李照德。圖／本報資料照
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