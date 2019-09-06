赫見特戰弟兄全副武裝雨中行軍 他讚「訓練精實」

2019-09-06 09:31 聯合新聞網 綜合報導



有民眾看到國軍弟兄全副武裝在雨中行軍，拍下影片PO網大讚訓練精實。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 相信當過兵有經歷過行軍的男性都知道，不管颳風下雨或豔陽，必須全副武裝徒步行走是很不容易的事，有民眾昨天（5日）看到一整排的國軍弟兄在大雨中行軍，讓他相當感動，拍下影片上傳到臉書上，大讚「誰說我們國軍訓練不精實的」，許多網友們看了也分享自己曾經行軍的過程。

這幾天台灣受到颱風「玲玲」外圍環流以及對流發展旺盛的影響，各地都下起了大雨，有民眾昨天外出時在路上看到一整排國軍弟兄，全副武裝、身揹厚重的裝備，冒著大雨行軍，和身旁不斷經過的車輛形成特殊的景象。他拍下影片後上傳到臉書「爆廢公社」，稱讚國軍訓練精實，影片也引來許多網友的討論。

有網友心疼這些弟兄得在雨中行軍，紛紛表示「好可憐，加油」、「行軍完回去一定好幾個掛病號⋯感冒了」、「感覺就是被懲罰，不然就是長官來要照表操課」。也有網友回憶自己當兵的過程，「行軍這很正常吧？個人只怕戴防毒面具行軍」、「回部隊喝大鍋薑湯」、「山區行軍，遇豪雨著雨衣後出大太陽，沿路整排弟兄全身冒煙」、「這種天氣下雨天行軍是種幸福」、「個人經歷-全副武裝爬山路加正中午，走3個小時走出災區」、「當兵第一件事，就是腳先中香港腳不然就是足蹠蠹蝕症，我是後者，超恐怖的，整隻腳臭酸味，然後一個一個小洞，自己看了都怕」。

還有人特別討論起國軍的雨衣，「巫師袍雨衣呢？」、「想到當初雙濕牌雨衣」、「反正雙濕牌雨衣穿也沒用，不如不穿淋雨」、「有雨衣跟沒雨衣都一樣會濕，穿了雨衣只是更麻煩而已」、「國軍雨衣超悶，穿起來裡面也在下雨」。

據《青年日報》報導，這是陸軍特種作戰指揮部特5營從4日開始執行為期21天、總距離550公里的「戰術任務行軍訓練」，將橫跨桃園、宜蘭、基隆、新北及臺北等5縣市，驗收部隊的作戰指揮、兵力運用等戰力。