下月美台工業會議 藍綠國防政策將「過招」
美台商會主辦的「美台國防工業會議」，將於10月6日至8日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，國防部將由副部長張冠群上將代表出席。由於大選將屆，先前兩年缺席的藍營，將派出韓國瑜國政顧問團的「國防三劍客」陳永康、田在勱、黃介正，以及立委江啟臣、許毓仁；至於蔡總統執政團隊方面人選尚未底定，據傳包括國安會副秘書長陳文政、諮委林成蔚、以及駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔。雙方都將闡述各自的國防施政願景，「過招」精彩可期。
美台國防工業會議始於2002年，每年秋天在美國舉行，邀請兩國相關官員與國防業者出席，發表演說或參與座談。美台商會每年均邀我方國防部長參加，但除2002、2008年，部長曾親自出席，其餘各屆均派副部長代表。國防部的理由是此時正值立院審議預算，部長必須坐鎮；不過外界認為，由於國防廠商是會議的重要成員，軍方為免被批評與軍火商走太近，因此都由副部長代表。張冠群出身中科院長，今年將是第三次代表出席；現任部長嚴德發，馬政府任內也曾以副部長身分參加。
在扁、馬時代，我方均由國防部帶隊，不過蔡政府開始，國安會也積極參與其中，將其視為國防合作的第二管道。陳文政2015年擔任民進黨智庫國防小組召集人時，就率團參加會議，此後幾年也都應邀赴美。國民黨2016年失去政權，2017、2018年均未出席。
藍營人士指出，美台國防工業會議雖被部分人士批評「軍火商大會」，但的確是和美方相關官員、企業彼此接觸瞭解的機會。國民黨在野後，未對此範疇經營，相對綠營的積極，等於將詮釋權交給對方，導致美方產生許多誤解。因此韓陣營必須把握機會，對美方與國內強調，國民黨雖然主張兩岸和平，但絕不是不重視國防實力，二者之間絕非互斥，而是相輔相成關係。
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