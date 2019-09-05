史上最強軍友社理事長 連跑本外島陸海空軍勞軍

2019-09-05 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



李棟樑訪問馬祖，與駐守亮島的陳政德上士相見歡。陳政德去年曾以偏遠小部隊優秀官兵代表的身分，獲軍友社招待赴日旅遊。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天在國防部常次徐衍璞中將、後備指揮部指揮官姜振中中將、國防部政戰局代局長于親文少將陪同下，前往五指山的國軍示範公墓，慰問軍墓組以及前來支援修繕的陸軍53工兵群官兵。這是李棟樑上任五年來，第十六度到五指山勞軍，他慰勞過的國軍部隊，已達820多個。

配合九三軍人節，軍友社上周一（26日）中午在台北國賓飯店舉行「全國各界向國軍致敬餐會」，宴請600多位過去一年在救災、戰演訓表現優良，或是來自偏遠營區、外離島的官兵，感謝他們堅守崗位的辛勞與付出。27日，他前往高雄、台南，慰問空軍官校、陸軍砲兵訓練中心、54工兵群、空軍第一聯隊等單位。28日飛往馬祖、東引，慰問馬防部、東引指揮部。29日，慰問海軍基隆支援指揮部、131艦隊。下周預計還將慰勞海軍168艦隊、陸軍第六軍團等單位。

經營進出口貿易起家的李棟樑，現在是統一旗下貿易次集團、南聯國際公司的董事長，先前曾擔任北市進出口公會理事長等多個民間社團職務。他年輕時因為家境貧困，在救國團擔任工讀生，曾獲故總統蔣經國（時任救國團主任）的賞識提拔。民國103年，軍友社理事長改選，馬英九總統邀他接任，希望他能幫助因前一年洪仲丘案而大受打擊的國軍。結果李棟樑積極任事，普獲各方好評。政黨輪替後，蔡英文總統對他更是讚譽有加。