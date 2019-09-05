國軍首個「聯合兵種營」編成 提升指管、目獲能量

2019-09-05 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今天表示，陸軍586旅聯合兵種營今天編成，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊。

國防部今天在軍事發言人臉書粉絲專頁披露，陸軍裝甲586旅是一支訓練有素、戰力堅強的部隊，在今天成為國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊！面對中共與日俱增的威脅，國防部完成「聯合兵種營」組織調整，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。

參謀總長沈一鳴表示，「仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練」，沈總長強調，透過精實的訓練，才能產生戰力，以「創新、不對稱」的作戰思維，結合戰術戰法，採「先專業專長訓練，再組合訓練；先兵種協同，再軍種聯合作戰」方式，提升部隊整體防衛戰力。