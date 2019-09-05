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國軍首個「聯合兵種營」編成 提升指管、目獲能量

2019-09-05 19:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今天表示，陸軍586旅聯合兵種營今天編成，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊。

國防部今天在軍事發言人臉書粉絲專頁披露，陸軍裝甲586旅是一支訓練有素、戰力堅強的部隊，在今天成為國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊！面對中共與日俱增的威脅，國防部完成「聯合兵種營」組織調整，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。

參謀總長沈一鳴表示，「仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練」，沈總長強調，透過精實的訓練，才能產生戰力，以「創新、不對稱」的作戰思維，結合戰術戰法，採「先專業專長訓練，再組合訓練；先兵種協同，再軍種聯合作戰」方式，提升部隊整體防衛戰力。

「聯合兵種營」是國防部長嚴德發下令執行的「可恃戰力」專案，將陸軍7個打擊旅，包括542旅、564旅、584旅、586旅4個裝甲旅，269旅、234旅、333旅3個機步旅，以及關渡指揮部，以聯合兵種營方式，重新調整編組。各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官，各營同增編一個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連，精簡五個機步營、一個戰車營，近三千人約現在一個聯兵旅兵力員額轉用充實其他部隊。

陸軍586旅聯合兵種營今天編成，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是...
陸軍586旅聯合兵種營今天編成，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊。圖/軍聞社
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國防部今天表示，陸軍586旅聯合兵種營今天編成，未來將大幅提升指管、目獲及地空整...
國防部今天表示，陸軍586旅聯合兵種營今天編成，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊。圖/國防部發言人臉書網頁
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