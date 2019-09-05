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國防部：116年將失優勢 F-16C/D非買不可

2019-09-05 12:23聯合報 記者洪哲政╱即時報導

行政院會今通過「新式戰機採購特別條例」草案，確定編列2500億元特別預算，預計分7年，在115年將66架F-16C/D BLOCK70戰機全數迎來。行政院在「新式戰機採購特別條例草案總說明」指出，中國大陸軍機於108年3月31日蓄意越過海峽中線，壓縮我空域縱深，嚴重威脅我國防安全，預判在116年我空軍現有機隊將漸失優勢，因上必須編列特別預算，方能在最短期間內，籌獲可快速形成空軍戰力的新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備，維持優勢。

「新式戰機採購特別條例草案總說明」指出，我國國防是以「防衛固守、重層嚇阻」為戰略目標，然囿於台澎金馬屬海島型狹窄地域，空防預警時間有限，在防衛戰略上，快速反應 至為重要。為提升總體防衛作戰能力，必須有適足先進之空軍戰力，強化並維持我制空權實力，以有效發揮聯合作戰效能，達到對敵人產生嚇阻效果的防衛作戰目的。鑒於中國大陸現役各型戰機合計總數達二千餘架，且在東部及南部戰區部署 J-10、J-11、J-20、SU-35 等各類型戰機六百餘架，已對我空防威脅倍增。

說帖表示，近年來中國大陸更逐年擴增軍費，國防預算自84年起，每年以二位數之比率成長，並逐年增加高科技武器裝備經費，積極引進或研製新型戰機，以擴張空軍軍備，發展遠海長航能力，尤其中國大陸軍機自102年4月13日首次穿越第一島鏈，具體展現其海軍、空軍遠距作戰能力，已達第二島鏈以西，「遠海長航」及「繞島飛行」突穿第一島鏈次數劇增，除衝擊區域安全外，亦挑戰我空域主權與制空機能。

說帖進一步說，中國大陸軍機於108年3月31日蓄意越過海峽中線，壓縮我空域縱深，嚴重威脅我國防安全；其國務院於108年7月24日發布「新時代的中國國防」白皮書，再次重申不放棄以武力併吞臺灣，並首次宣稱「組織艦機繞島巡航」，對我敵意更加強烈；另中國大陸解放軍於108年7月底，在我東南沿海實施針對性軍事演習，不斷地提升軍事行動強度，位處第一島鏈中樞的台澎金馬，必須強化實質戰力，展現自我防衛的決心，確保國家安全，進而維護印度-太平洋(Indo-Pacific)區域和平穩定。

說帖表示，又因我國現役三型主力戰機中，IDF經國號及 F-16 型戰機已進行相關性能提升，幻象M2000-5型戰機將屆服役壽期，面臨中國大陸軍事現代化的跳躍式成長，預判在116年我空軍現有機隊將漸失優勢，雖已發展下一代新式戰機，然緩不濟急，亟須採取最小成本、最快方式籌 獲高性能戰機加入作戰序列。為進一步提升空軍整體戰力，確保臺海空防安全，實有必要採購F-16V(BLOCK70)新式戰機；其功(性)能顯 較現役各機種戰機優異，使戰術運用更為靈活，足可彌補戰力間隙。

說帖進一步說，國防實力又與國防預算多寡密切關連，審諸世界各國國防預算額度 編列，除須衡酌國家整體資源、經濟、政治、社會及民眾心理等因素 外，主要考量敵情威脅。在國家遭受威脅越大時，國防預算需求即隨之提高。但因對美軍購，事涉美方行政作業程序、預算額度及籌獲期程，無法及時納列年度預算支應，必須編列特別預算，方能在最短期間內， 籌獲可快速形成空軍戰力之新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備。

說帖表示，為因應與日俱增的敵情威脅，且考量政府財政、國防安全及配合國 家整體經濟發展，依預算法第83條第一款國防緊急設施之規定，編列新式戰機採購所需經費上限為新臺幣二千五百億元的特別預算，逐年籌獲高性能戰機，同時擬具「新式戰機採購特別條例」草案。

F-16V執行對地打擊任務的示意圖：機背加掛兩個低阻力適型油箱，國軍F-16A/...
F-16V執行對地打擊任務的示意圖：機背加掛兩個低阻力適型油箱，國軍F-16A/B雖也將接受F-16V改良，但引擎推力較小，並沒有增掛油箱；如果增購新機，預期就會安裝。圖／洛克希德馬丁
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