空軍採購新鳳眼偵照莢艙 性能之強與U2偵察機有關

2019-09-05 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部109年度預算案送抵立法院待審，空軍計畫明年建案耗資98億1797萬8000元，為駐防花蓮暱稱為「鳳眼機」的RF-16戰機部隊，換裝具備夜視偵照功能的新型偵照莢艙，規劃將循軍購管道於2020年至2024年間獲得。有專家今天透過臉書貼文披露，空軍這次籌建的先進偵照莢艙確切型號是MS-110，是美軍及外銷使用廣泛的DB-110遠程傾斜拍攝式（LOROP）偵照莢艙的衍生型。

而根據莢艙生產者Collins Aerospace官網指出，DB-110是一種雙頻段110英寸焦距偵察系統，能夠日夜從「最低點」80多海浬的遠距離範圍內，攝得高分辨率圖像。它是美國空軍U-2戰略高級電光偵察系統（SYERS）傳感器的衍生產品，DB-110每小時可以收集超過10000平方英里的高分辨率圖像，不但是美國空軍的戰術和戰略ISR戰力之一，也有14個國家使用。

海峽兩岸最近距離是新竹南竂漁港與福建平潭島之間的68海浬（約125公里），莢艙在「最低點」最低點即有80浬的偵照距離，戰機在我方海域即可攝得共軍東南沿海軍事動態。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興上午在臉書貼文表示，據查，空軍這次籌建的先進偵照莢艙確切型號是MS-110，乃美軍及外銷使用廣泛的DB-110遠程傾斜拍攝式 (LOROP) 偵照莢艙的衍生型。DB-110在F-16戰機上使用尤其普遍，而MS-110的主要差異在採用多頻譜感測系統 (multispectral sensors) 而非僅限於DB-110的雙頻譜 (可見光/紅外線) 感測系統。一如DB-110，MS-110編號裡的「110」是指其最大焦距 (110英吋)。

他表示，投資先進情監偵 (ISR) 能力更是國軍當務之急。雖然衛星理論上已可提供不受攔截限制的偵照圖像，但根據各國的經驗，機載偵照還是在便捷性，時效性暨或戰術彈性上具有獨到的優勢。所以空軍購建新一代偵照莢艙的需求是合理的。

但他也指出，嚴格來說，「鳳眼」莢艙是否完全不具備夜間偵照能力的說法，恐怕還有待進一步商榷。因此「鳳眼機」莢艙的三個相機組 (前視，全景，紅外線) 就應該具有至少部分的全天候偵照能力。當然，「鳳眼」案已經是十幾二十年前的技術了，其本身又不是遠程偵照系統 ，所以空軍要採購新的遠程偵照莢艙無可厚非。