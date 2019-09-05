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政院拍版特別預算2500億 分7年迎接66架F-16戰機

2019-09-05 11:02聯合報 記者賴于榛╱即時報導

美國國務院8月21日批准出售台灣66架F-16戰機，空軍將編列新台幣2500億元的特別預算。行政院會今通過「新式戰機採購特別條例」草案，盼此特別條例能列為立法院本會期優先法案。

行政院發言人Kolas Yotaka指出，行政院本會期三個優先法案包括109年中央政府總預算案、新式戰機採購特別條例草案，以及印花稅廢止案，其他的優先法案清單，還需要與民進黨立院黨團進一步討論；加上民進黨團已經有版本的中共代理人修法，綠營至少有4項優先法案等闖關。

由於軍購所需經費龐大且具時效性，按照慣例，軍售案都會以特別條例與特別預算處理，像是國防部在民國93年也曾提出「愛國者三型系統、柴電潛艦及長程定翼反潛機」三項重大軍事採購案就是動用特別條例與特別預算；蔡英文總統與行政院長蘇貞昌上周也達成共識，要將F-16軍購案編列特別預算，送交國會審議。

行政院通過「新式戰機採購特別條例」草案後，須經蔡英文總統公告，並將正式編列預算送立法院審查，由於朝野並無太多歧異，可望於立法院本會期通過，並預計在年底與美方簽署發價書。國防部指出，本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；其每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第５條第７項規定的限制，預計分7年，在115年將66架F-16戰機全數迎來。

Kolas說，「新式戰機採購特別條例」草案是為維持台海和平、增強我國防衛能力，強化並維持我制空權實力，因此在遵守財政紀律法規定，且不排擠年度國防部主管歲出預算前提下才制定。

Kolas表示，希望特別條例通過後，可依法編列採購新式戰機所需經費上限為新臺幣2500億元之特別預算，用以逐年採購高性能戰機。草案內容共6條，含立法目的與主管機關、採購之內涵及範圍、採購經費上限、舉債額度之限制、預算之審計及施行期間等。

美國總統川普已批准軍售台灣F-16戰機。 本報資料照片
美國總統川普已批准軍售台灣F-16戰機。 本報資料照片
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