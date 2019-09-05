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柯文哲嘴M1A2戰車 陸軍也搬AIT出來打他臉

2019-09-05 11:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

台北市長柯文哲日前透露美國在台協會（AIT）曾向他指稱「美方沒有要台灣買M1戰車」、「我們又沒有叫「她」買這個」。陸軍司令部上午罕見表示，戰車出售前AIT與美方團隊均曾來台實際現地勘查，經過嚴謹、完整的評估，再由美國防部及行政決策部門同意後供售。柯文哲說法「內容與事實嚴重悖離」。

柯文哲日前接受廣播主持人訪問說，買F16還有話講，但為何買M1戰車？實在想不通， M1戰車對台灣的橋樑無法負荷，所以買托式飛彈，講得過去，但買M1就想不通，聽了就怪怪的。他還接著說，他是不好意思講，他曾向AIT抱怨，「怎麼買那些？」AIT則回應他說，「我們又沒有叫她買這個」， 這句話聽起來怪怪的。

陸軍司令部上午則回應表示，針對「AIT某人指稱『美方沒有要臺灣買M1戰車』」、「台灣的橋樑恐怕無法負擔M1戰車重量」等情，內容與事實嚴重悖離。

陸軍司令部表示，陸軍採購新型戰車的建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，並循軍售程序，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過嚴謹、完整的評估，再由美國防部及行政決策部門同意後供售。軍售是政府對政府非個人，媒體報導提及「AIT某人」、「美方沒有要臺灣買M1戰車」等均應為「假訊息」，陸軍司令部嚴予駁斥。

陸軍司令部說，就防衛作戰運用而言，M1A2T戰車未來配合「聯合兵種營」編組調整規劃，將具備「平戰一致」、更快速執行全方位打擊任務的可恃戰力，達成「灘岸殲敵」，使敵奪台作戰失敗的目的。

陸軍司令部表示，新型戰車重約63公噸，已針對台灣現有橋樑及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題；另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

陸軍司令部強調，M1A2T戰車是國土防衛作戰的關鍵戰力，亦是國防建設的重要指標，籲請國人支持國防事務與武器裝備獲得，並站在國家整體利益與安全的立場考量，避免道聽塗說，誤導社會大眾視聽。

我方軍事人員過去曾赴美實地了解M1A2戰車。圖／新浪軍事
我方軍事人員過去曾赴美實地了解M1A2戰車。圖／新浪軍事
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