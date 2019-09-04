潛艦國造台船中科院曾爆心結 海軍出面搞定了

2019-09-04 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國首艘自製潛艦的模型，代號1168。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

上報報導，台船就潛艦國造IDS原型艦建造標與中科院協調並就建造時數分配時，中科院竟獅子大開口要求過半的不合理的建造時數，讓台船董事長鄭文隆相當光火，在協調無效後，寫報告向國防部與國安會投訴，最後在國防部就建造時數進行合理分配後，才平息台船不快。海軍司令部上午未否認此事，但只強調台船公司與次合約商中科院已完成潛艦戰系整合合約簽署作業，目前專案執行進度正常。

上報報導引述不具名知情人士指稱：此次引爆台船不滿，主要是潛艦國造IDS從設計標到建造標，都是台船依照海軍指導，從上到下費心費力，動員可用資源全力配合，只要是有關潛艦的重要會議與談判，董事長鄭文隆都是親自參與並當場作決斷，以利IDS期程順利進展。反觀中科院雖為戰鬥系統的主合約商，但是真正的裝備與系統選商，幾乎都是由海軍與美商洛馬公司作決定，而且中科院參與會議大部分由「神龍計劃」孫姓執行長，最高也只到副院長層級出席，中科院以主合約商之姿，就輕鬆分配到預算，讓台船不是滋味。

對此，海軍司令部今(4）日表示，潛艦獲得為歷任政府一貫政策，在政府、國會與全民支持下，已逐步實現，請國人支持全案推動。而海軍基於履約督導責任，協助此案主合約商台船公司與次合約商中科院已完成戰系整合合約簽署作業，目前專案執行進度正常。

海軍司令部說，海軍持續以審慎嚴謹的態度控管預算執行及專案推展進度，以為全案執行順遂，亦請國人持續給予支持。