【即時短評】軍人尊嚴無法建立 為什麼？

2019-09-03 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



蔡總統以神秘嘉賓身分，出席國防部九三軍人節慰勉餐會。圖/軍聞社 分享 facebook

2016年政黨輪替以來，蔡政府對軍人族群的懷柔與拉攏堪稱用心，動作之細膩遠勝於扁、馬時代。蔡總統甫一就職，就密集巡視部隊，自詡是國軍最大靠山；在國安單位指示之下，軍方積極利用九三軍人節，推動社會的敬軍活動；加上樂善好施、號稱「史上最強理事長」的軍友社理事長李棟樑等企業人士慷慨解囊；各方合力之下，近幾年的軍人節慶祝活動，的確辦得風風火火。但是軍人的尊嚴與士氣，是否真有所提升？

答案應該是「有進步」，但距離蔡總統所希望，官兵們樂於穿制服上街，「美軍可以，國軍也可以」的理想程度，還有相當大距離。跨不出這一步，蔡政府與國防部，都有責任。

僅管在九三這天，軍方媒體與社群網站傾全力報導，各部隊官兵穿著軍服走出營門從事消費或公益的消息，然而軍人的尊嚴問題，還是沒有獲得解決。

如果社會大眾習慣認為，軍人走在街上，一舉一動都要像是儀隊般嚴整，只要出現一點所謂「不莊重」行為，立刻就要撻伐；軍方高層一聽說發生類似行為，立刻就配合懲處；那麼官兵除非被長官授意，否則永遠也不會穿軍服上街，「穿軍服，我驕傲」不過只是另一次配合演出的口號而已。

不管是國安團隊，或是國防部高層官員，都必須切記，在平日維持國家安全，在戰時擊退來犯的敵人，就是軍人的職分，一點不多也一點不少。美軍官兵遍布全球各地，違規犯紀行為，比起國軍只多不少，但美國社會從來不會以「辱軍」為樂，甚或將此當成名嘴、媒體的生意經。

如果認為軍人除了操練備戰外，還必須扮演道德楷模，或認為國軍是配合各級政府差遣的免費公差團體，在這種心態下，永遠不可能期待社會真正尊敬軍人，不可能讓軍人真正感到尊嚴。

聽到這裡，政府高層或軍方，可能會將責任推給媒體或是社會，自認只是迫於社會壓力。然而動輒屈服於民粹、一遇抨擊立刻「頭搶地而心惕息」的結果，就是被人軟土深掘，把外界胃口愈養愈大，讓「辱軍」更變成獲利可期的產業鏈。

《韓非子》裡有一段寓言，：春秋時齊桓公喜歡穿紫衣，全國臣民紛紛跟進，導致紫色布料價格暴漲。桓公對此很煩惱，管仲回答：「君欲止之，何不试勿衣紫也？」桓公立刻不再穿紫衣，並且對左右宣稱，討厭紫布的氣味。果然當天，國君身邊的近臣都不再穿紫衣；第二天，國都內沒人再穿紫衣；第三天，齊國境內都沒人再穿了。

同樣道理，如果有一天，國防部高層可以不會遇到「網友痛批」，就立刻配合「打小孩」，才可能指望官兵真的有一天，會敢於甚至樂於，穿著軍服上街，真正向眾人誇耀「穿軍服，我驕傲」。