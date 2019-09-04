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為何少穿軍服？ 爆料盛行 官兵怕「目標明顯」

2019-09-04 00:24聯合報 記者程嘉文／台北報導

花防部指揮官陳忠文中將（左二）和官兵與眷屬到速食店消費。圖／花防部提供
花防部指揮官陳忠文中將（左二）和官兵與眷屬到速食店消費。圖／花防部提供
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全國有將近百分之一的人口是現役軍人，為何街頭很少看到軍服出現？軍方解釋，最大原因還是因為近年爆料文化發達，官兵穿著制服在外，只要言行稍有不慎，很容易成為媒體與網民撻伐的對象。

久而久之，除了軍校生仍規定必須穿制服才能進出校門之外，多數官兵不管是休假離營，甚或到其他營區「下基地」受訓，在外都穿著便服。蔡總統鼓勵穿軍服後，國防部是否將調整官兵進出營門相關規定？官員表示，目前尚未有強制的打算。

官員指出，早年在金馬外島，官兵即使休假在外，規定也必須穿著軍服，這項規定直到近幾年才取消。至於本島的部隊，並沒有出入營門必須穿著軍服的規定，但是早年軍人生活清苦，有些隨軍由大陸來台的老兵，基本上以部隊為家，穿著軍服走在街上，並沒有什麼稀奇。

近年來大家不穿軍服上街的原因，最主要還是因為穿制服的「目標明顯」，很容易被認出，因此不管坐立舉止，都必須保持嚴肅，十分拘束。先前曾有官兵搭長程火車時睡著，嘴角流口水，結果被旁人拍攝影片，先被登上網路，隨後媒體也跟進報導。近年來，一般部隊主官其實也不鼓勵麾下官兵在外穿著軍服，甚至部隊要「下基地」前往外地受訓時，官兵如非集體行動，也是個人穿著便服前往報到。否則一旦阿兵哥服裝儀容或其他言行稍有不當，往往給自己帶來麻煩，「比從前遇到憲兵還危險」，如果犯規情況嚴重，層層連坐，連長官都要跟著倒楣。

仍然維持進出校門必須穿制服的單位，只剩下軍校。先前民國一○一年時，國防部還發現，各軍校呈現南北不同調：高雄地區的三軍官校、空軍航技學院等，規定學生穿制服入校，北部地區的政戰學院、中正理工學院、國防管理學院，則無此規定。當時的部長高華柱下令，所有軍校生都必須穿制服進出校門。

國防部前任軍事發言人羅紹和回憶，當時高華柱部長除了規定軍校生穿制服外，在內部會議曾多次提及，官兵應該勇於在外穿軍服，不過並沒有化諸命令。

制服國防部高華柱軍人

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