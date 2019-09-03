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蔡總統要國軍多穿軍服上街 退將：蔡過去羞辱國軍不只一遍

2019-09-03 23:54聯合報 記者林敬殷蔡晉宇劉宛琳／連線報導

響應「穿軍服，我驕傲」行動，陸軍北測中心官兵一起到便利商店消費。 圖／陸軍六軍團...
響應「穿軍服，我驕傲」行動，陸軍北測中心官兵一起到便利商店消費。 圖／陸軍六軍團提供
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昨天是九三軍人節蔡英文總統接見敬軍企業代表時表示，她執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮，特別是在軍人節這天，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，她都希望國人朋友可以透過一句簡單的加油、或是一個肯定的手勢，向國軍弟兄姊妹致敬。

不過，蔡總統鼓吹穿軍服上街，網路上一片噓聲，網友質疑蔡總統「一下罵一下捧」，「把軍人打成米蟲還要消費？」「蔡總統你知道自己的支持者整天罵軍人嗎？」中將退伍的前立委帥化民也說，蔡總統過去把國軍羞辱了不只一遍，現在要憑一兩句話重拾國軍榮譽，談何容易？

蔡總統提及，過去她在美國的時候，軍人不論執勤或休假，穿著軍服在街頭上走動是常態，人人見到美軍官兵也都充滿敬意；像是在紐約，每年五月會有「艦隊周」活動，路上很多穿著制服的海軍，很有精神也相當挺拔；但是在台灣，以往卻很少有軍人會穿著軍服上街。

海軍航空701作戰隊官兵穿上制服到高雄市駁二特區遊覽合影。 圖／海軍提供
海軍航空701作戰隊官兵穿上制服到高雄市駁二特區遊覽合影。 圖／海軍提供
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「美軍可以 中華民國國軍也可以」

蔡總統表示，「美軍可以，中華民國國軍當然也可以。」她執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮；特別是在軍人節這天，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，她都希望國人朋友可以透過一句簡單的加油、或是一個肯定的手勢，向國軍弟兄姊妹致敬。

蔡總統鼓勵軍人穿軍服上街，軍方各單位也接力響應「穿軍服，我驕傲」軍人節系列活動，陸軍汽車基地勤務廠、國防大學政治作戰學院復興崗勤務連官兵，都著軍服至連鎖速食店用餐，海軍各單位主官也親自率隊做善事，到長照養護中心與育幼院協助環境整理，前往台南安平港德陽艦博物館手旗表演。

但軍方人士私下表示，近年爆料文化發達，稍有不慎，軍人容易成為網路攻擊對象；許多部隊長官擔心軍人目標明顯，容易在外惹事連坐，因而不鼓勵在營外著軍裝，各單位也不會因總統鼓吹而修正規定。

一名現役的志願役士官也說，蔡政府執政這三年多時間以來，明顯感受到社會上對軍人不是太友善的氛圍，若出門在外穿著軍服，勢必做任何事都會被民眾用放大鏡檢視。

金防部金門守備大隊慶祝軍人節，捐贈物資給慈善機構。 圖／軍聞社
金防部金門守備大隊慶祝軍人節，捐贈物資給慈善機構。 圖／軍聞社
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韓辦：不是只在軍人節說尊重國軍

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室表示，如果三軍統帥能對國軍有多一點基本的尊重，而不是只在軍人節口頭說尊重國軍，但平常卻說國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」等汙衊的話，應該會讓軍人有多一點光榮感。

軍人節國軍美軍韓國瑜蔡英文

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