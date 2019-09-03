國防部政戰局擬換裝二代心戰作業車 配無人機空投傳單

2019-09-03 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部政戰局明年計畫耗資近8000萬元預算，汰換現役心戰作業車與心戰喊話車。未來國防部心戰作業車不但可快速製作影音，還配備有無人機可空投傳單。據了解，新式心戰作業車將由中科院設計整合。

國防部109年度預算案內容顯示，政治作戰局計畫以3900萬元預算，進行二代心戰作業車汰換作業，換裝3輛新式心戰作業車。

政戰局指出，現役的心戰作業車是在民國99年獲得，至今已達10年使用年限，因年度演訓頻繁，且車齡老舊，機件短缺無法即時修復，嚴重影響作戰效能並有危安疑慮。此案建置完成後，可有效提升情報傳遞功能及文宣能量，滿足整體作戰效能，以利軍事任務達成。

政戰局計畫明年編列3900萬元，採購三輛民用型平頭式貨車車體，車上除配備一般導航系統外，還有專業的作業車廂，配有筆電、運動攝影機、大圖輸出機、彩色快印機、可攜式工作站、雷射投影機、電動投影幕、戶外活動音響等，另外還有無人飛行散傳系統，用來空中發散傳單。

此外，政戰局也計畫編列4320萬元，在民國109-110年汰換現役6輛野戰喊話作業車。政戰局表示，現役的車輛是民國98年獲得，裝備至今已達使用年限，且支援演訓任務頻繁，內部機件取得困難，性能已無法滿足部隊需求，為有效支援年度演訓及災害防救任務，亟需汰換現行心戰喊話車，滿足車輛效能，強化喊話距離。