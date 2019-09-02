陸上大戰難免？國軍大規模增購反戰車飛彈

2019-09-02 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍在演習中發射拖式2A飛彈。圖／軍聞社 分享 facebook 國防部109年預算書，將許多原本屬於機密的軍售計畫轉為公開預算。其中包括大舉向美國增購拖式與標槍式反戰車飛彈，總數達1900枚。顯示在「濱海決勝、灘岸殲敵」構想下，如果台海爆發全面戰爭，戰火難免蔓延到陸上。而近年的漢光演習兵棋推演，也都出現共軍登陸成功的「劇碼」。

陸軍採購拖式與標槍飛彈的計畫，分別名為「獵狸」與「獵犀」，於107、108年度開始編列，不過109年預算才轉為公開。獵狸計畫要採購1500枚最新款的無線導引版拖式二B飛彈（TOW-2B RF），以及100具發射系統、100輛悍馬車，總價118億餘元，計畫執行至114年；獵犀計劃則採購400枚標槍飛彈、42套系統，總價34億餘元，執行至113年。

拖式飛彈是車載式的重型反戰車飛彈，國軍從1970年代就開始引進，目前使用的型式以TOW-2A最多，也有部分TOW-2B。兩者差異在於2A直接攻擊目標正面，2B則由目標頂部飛掠時向下引爆，以攻擊敵方較脆弱的頂部裝甲。標槍飛彈是較輕型的反戰車飛彈，可由單兵進行肩射，並可在封閉空間內射擊。飛彈射出後，以拋物線彈道攻擊敵方頂部。

獵狸計畫將採購100輛悍馬車，但國軍早就擁有數千輛悍馬，近年還將多餘車輛捐贈友邦，為何此次又要購置？軍方官員解釋，悍馬車有多種衍生型，拖式飛彈發射車的車身與底盤需要特殊改造，與一般運兵用車不同。此外，以往的拖式飛彈發射後，射手係靠兩條金屬線遙控導引，但導線遇水就會短路失效，因此不適合攻擊敵方的登陸車輛舟艇。這次最新版的拖式改採無線遙控，不必擔心導線觸水的問題，便可直接對尚未登岸的共軍兩棲載具迎頭痛擊。