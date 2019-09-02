親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

來台港生被逮第三例 東吳大學生被控「暴動罪」

831實錄：元朗事件再現？港警衝進太子站無差別暴打

陸上大戰難免？國軍大規模增購反戰車飛彈

2019-09-02 22:02聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍在演習中發射拖式2A飛彈。圖／軍聞社
國軍在演習中發射拖式2A飛彈。圖／軍聞社
分享
國防部109年預算書，將許多原本屬於機密的軍售計畫轉為公開預算。其中包括大舉向美國增購拖式與標槍式反戰車飛彈，總數達1900枚。顯示在「濱海決勝、灘岸殲敵」構想下，如果台海爆發全面戰爭，戰火難免蔓延到陸上。而近年的漢光演習兵棋推演，也都出現共軍登陸成功的「劇碼」。

陸軍採購拖式與標槍飛彈的計畫，分別名為「獵狸」與「獵犀」，於107、108年度開始編列，不過109年預算才轉為公開。獵狸計畫要採購1500枚最新款的無線導引版拖式二B飛彈（TOW-2B RF），以及100具發射系統、100輛悍馬車，總價118億餘元，計畫執行至114年；獵犀計劃則採購400枚標槍飛彈、42套系統，總價34億餘元，執行至113年。

拖式飛彈是車載式的重型反戰車飛彈，國軍從1970年代就開始引進，目前使用的型式以TOW-2A最多，也有部分TOW-2B。兩者差異在於2A直接攻擊目標正面，2B則由目標頂部飛掠時向下引爆，以攻擊敵方較脆弱的頂部裝甲。標槍飛彈是較輕型的反戰車飛彈，可由單兵進行肩射，並可在封閉空間內射擊。飛彈射出後，以拋物線彈道攻擊敵方頂部。

獵狸計畫將採購100輛悍馬車，但國軍早就擁有數千輛悍馬，近年還將多餘車輛捐贈友邦，為何此次又要購置？軍方官員解釋，悍馬車有多種衍生型，拖式飛彈發射車的車身與底盤需要特殊改造，與一般運兵用車不同。此外，以往的拖式飛彈發射後，射手係靠兩條金屬線遙控導引，但導線遇水就會短路失效，因此不適合攻擊敵方的登陸車輛舟艇。這次最新版的拖式改採無線遙控，不必擔心導線觸水的問題，便可直接對尚未登岸的共軍兩棲載具迎頭痛擊。

雖然國防部報告延續往年說法，強調共軍的兩棲載具不足，目前尚不具攻取台灣本島能力，不過軍方官員私下警告，這種「好日子」恐已不久長。共軍近年致力發展非傳統登陸，以外購與自製方式添置氣墊登陸艇，不但速度遠高於傳統登陸艇，更可在許多傳統登陸艇無法上岸的地點登陸。解放軍甚至已開始跨足運用直升機的垂直登陸，其最新的「075」兩棲突擊艦，外型類似航空母艦，排水量約40000噸，預計每架能攜帶近30架直升機，第一艘已快完工，預計2021至2022年間可服役3艘，對我方將形成強大威脅。

國軍在演習中發射標槍飛彈。圖／軍聞社
國軍在演習中發射標槍飛彈。圖／軍聞社
分享

國軍

相關新聞

新任駐美軍事代表團長 出身維吉尼亞軍校

2019-09-02 23:00

聯誼同樂橋段太辣？ 資通電軍指揮部一主官遭調職

2019-09-02 19:13

國防部：國軍建軍規畫不會因人事更迭變動

2019-09-02 18:52

空軍人事異動 范大維劉峯瑜曹進平就新職

2019-09-02 17:10

戰砲甲車有譜！軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 14:14

人去政息？李喜明戰術 傳各軍種想翻盤

2019-09-02 14:11

她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」

2019-09-02 11:33

李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？

2019-09-02 11:15

戰砲甲車有譜 軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 11:13

陸軍銳霆專案採購M109A6自走砲 明年啟動預算

2019-09-02 11:13

明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？

2019-09-02 08:00

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？

2019-09-02 00:47

飛彈突擊艇計畫生變？海軍連忙強調是誤會

2019-09-01 22:37

陸軍防空新利器 將採購陸射劍二飛彈

2019-09-01 16:12

因應殲20威脅 空軍全面提升FPS-117雷達性能

2019-09-01 14:00

人體離心機、模擬深潛訓練艙 軍醫局編30億汰換設備

2019-09-01 13:47

美售我F-16 C/D裸機1.217億美元 空軍：近3年最便宜

2019-09-01 13:44

耗資近20億 5架黑鷹直升機將改為夜間搜救型

2019-09-01 13:36

立委調整披露口徑 劍翔案150億生產104架

2019-09-01 13:32

圍「睹」共軍夜戰艦艇 耗資百億讓鳳眼機夜間開眼

2019-09-01 13:28

軍醫局投30億換裝新型人體離心機、模擬深潛訓練艙

2019-09-01 12:05

國軍展開新機採購特別預算遊說 裸機1.217億美元

2019-09-01 11:58

F-16升級構改 蔡總統肯定漢翔團隊

2019-09-01 00:33

【重磅快評】美機飛行海峽中線 有何目的與玄機?

2019-08-31 16:24

正式說再見 陸軍10月30日舉行UH-1H除役典禮

2019-08-31 09:26

國防部報告：共軍對台武嚇 不再隱晦

2019-08-31 00:34

加強不對稱戰力 三軍研製新軍備

2019-08-31 00:27

告別「雙濕牌」！ 國防升級 蔡總統誇

2019-08-31 00:18
看更多

熱門文章

我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交

2019-09-02 07:56

觀察站／郭台銘參選3劇本 連張淑芬也勸不住

2019-09-01 23:32

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

郭台銘是備胎？蔡沁瑜：換瑜也不會代表國民黨參選

2019-09-02 11:37

明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？

2019-09-02 08:00

柯文哲曾批垃圾不分藍綠 孫大千：你有什麼不一樣？

2019-09-02 12:00

網軍不敢黑郭董？韓國瑜：因他有300個律師 好可怕

2019-09-02 14:33

獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？

2019-09-02 10:10

潛伏一個多月終於出擊 李正皓：郭董瞄準國民黨的七寸

2019-09-02 11:21

索羅門本周與中國建交？外交部：索國在檢視整體外交

2019-09-02 10:01

蔡賴配有譜了？陳菊在大阪首度鬆口

2019-09-02 16:15

「換韓」傳聞不斷 柯文哲：很難、慶幸我不是國民黨

2019-09-02 11:09

韓國瑜要約朱立倫談合作？徐巧芯批：小事還要媒體來傳話？

2019-09-02 18:13

如果換瑜是真的？韓國瑜：中央黨部腦袋進水啦

2019-09-02 14:01

韓國瑜談「換瑜」：假新聞或國民黨腦袋進水

2019-09-02 15:09

國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙

2019-09-02 09:27

郭參選箭在弦上 韓喊話郭「並肩作戰」

2019-09-01 23:59

空軍人事異動 范大維劉峯瑜曹進平就新職

2019-09-02 17:10

她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」

2019-09-02 11:33

「換瑜」不必發生但效果已達成 他指國民黨只能做這件事

2019-09-02 15:41

韓朱配有譜？親韓人士：韓國瑜打算找朱立倫談合作

2019-09-02 13:53

參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？

2019-09-02 00:47

聯誼同樂橋段太辣？ 資通電軍指揮部一主官遭調職

2019-09-02 19:13

與蔡英文同框互動冷 柯文哲不理記者要求再握手一次

2019-09-02 11:57

郭台銘若參選就離開 吳敦義：本就要受黨紀規範

2019-09-02 18:07

【重磅快評】難民法是揭開偽善與否的試煉

2019-09-02 09:35

因乳癌研究與郭台銘結緣 侯明鋒婉拒擔任副手

2019-09-02 11:08

擔任郭台銘的副手？侯明鋒婉拒：持續醫療工作

2019-09-02 10:59

見韓國瑜暗批郭台銘？ 陳鎮湘：所有獨立參選的人都不應該

2019-09-02 19:28

戰砲甲車有譜 軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 11:13

韓國瑜不要台獨選票 王定宇要這四種人投韓

2019-09-02 18:44

「換瑜」甚囂塵上 周錫瑋：換柱2.0從初選就開始醞釀

2019-09-02 12:40

李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？

2019-09-02 11:15

徐國勇送蛇 新北消防員勤務未落實 恐懲處

2019-09-02 00:14

下戰帖！郭台銘：願和蔡英文辯論產業結構和台灣未來

2019-09-02 16:04

陸軍銳霆專案採購M109A6自走砲 明年啟動預算

2019-09-02 11:13

影／蔡英文柯文哲三度握手僅1秒 台灣價值「被消音」

2019-09-02 16:28

管中閔涉兼職 申誡？撤職？公懲會今宣判

2019-09-02 00:44

蔡英文、柯文哲同台 不願再握第二次手

2019-09-02 11:05

國民黨內運作「換瑜」？ 藍議員提3看法駁斥

2019-09-02 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top