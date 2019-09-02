國防部：國軍建軍規畫不會因人事更迭變動

2019-09-02 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今天表示，參考世界各國銜稱，陸軍「傘具保修連」於108年7月1日更銜為「傘具整備連」，不會裁撤。而國軍各項建軍規畫，不會因人事更迭而有所變動。

國防部今天發出新聞稿表示，國軍「整體防衛構想」（ODC）是依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略及歴年漢光演習結論，所訂定的防衛作戰指導，各項重大演訓想定及執行，均依此指導實施；未來將持續針對「兵力結構、組織編裝、戰術戰法、武器籌購、準則發展與部隊訓練」等檢討策進，以建構可恃的精銳戰力，確保國家整體安全。

國防部說，海軍「微型飛彈突擊艇」，已於107年完成建案，惟依108年立院預算審議結果，須通過測評並向立院實施專報獲同意後，始執行建造作業。原109年應編列16億餘元，經海軍評估僅覈實編列作業費104萬餘元執行專案管理；「儎臺建造、戰系裝備委製」等經費(計16億餘元)，緩列至110年度執行，以達預算支用最大效益。

國防部說，國軍各項建軍規畫，均前瞻區域安全環境及評估敵情威脅後審慎訂定，俾達建軍備戰目標；且國防政策均具一致性及延續性，並未因人事更迭而有所變動。