李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？

2019-09-02 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



前參謀總長李喜明推動以316億元生產微型飛彈突擊艇，經立法院朝野聯手攔下，今年預算只剩區區百餘萬作業費。軍中盛傳不僅是微型飛彈突擊艇，李喜明任內推動戰術改變，從整體防衛構想ODC，到聯戰準則體系，各軍種都有揚言「翻盤」的傳聞。原本李主張要裁撤的空降訓練中心的保傘連，但在軍種力保下，現在比照日本自衛隊「落下傘整備中隊」，改稱為「傘具整備連」，閃過裁撤命運。

但據指出，甫退伍的李喜明目前是仍是活棋，軍中已有人擔心若真的將他規劃的戰術翻盤，若李喜明未來回任國防部長或國安系統，那就「倒大楣了」。

109年度國防預算案送抵立法院，案中海軍仍規劃以316億餘元在11年內生產60艘微型飛彈突擊艇，但今年（108）首年執行2億零300萬元後，主導此案前參謀總長李喜明7月退役，109年度預劃執行的預算案卻從去年預算書原載16.7億餘元的「裝備購置費」，陡降到僅剩104萬1000元採購軍品作業費，政策被質疑「人去政息」。

據了解，此案事前因未與國安會取得共識，透過執政黨立委主導，全案在立法院踩煞車。海軍司令部也解釋，應立法院決議先生產一艘原型艇進行測試，經明年專報獲立法院通過後，再行推動建造，而海軍今年已將船艇細部合約設計標出，並將進行原型艇測試，明年向立院進行專報獲准後，再行編列後續量產預算。

但軍中盛傳，不僅是微型飛彈突擊艇，李喜明任內推動戰術改變，從整體防衛構想ODC，到聯戰準則體系，各軍種都有揚言「翻盤」的傳聞。李喜明的建軍與備戰理念前衛，各軍種跟不上，但也擋不了。在秦良丰案後，李喜明原計畫裁撤空降訓練中心的保傘連，但在軍種力保下，現在比照日本自衛隊「落下傘整備中隊」，改稱為傘具「整備連」。而原本他認為應外購的「物資裝備空投傘」，明年也將順利自製交貨。