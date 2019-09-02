戰砲甲車有譜 軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍備局繼與中科院合作自行研製、搭載30公厘機砲塔，同時由209廠自行研製的81公厘迫砲雲豹甲車M2樣車後，今年（108）起已編列新台幣7億7884萬元科研預算，啟動105公厘雲豹戰砲甲車研製案，預計民國111年展開研發測評、112年執行樣車初期作戰測評。而據了解，奠基於過去開發砲塔與戰砲甲車的成熟基礎，軍備局將進一步爭取科研專案預算，以雲豹二代甲車為載台，投入研發120公厘砲塔式迫砲系統。

據了解，105戰砲車建案原本由步兵訓指揮部主導，但國防部長嚴德發下令改由裝甲訓練指揮部負責建案，有意將戰砲甲車納為裝甲建軍轄下；而美軍現也正研擬將迫擊砲塔裝設在史崔克八輪甲車，考慮取代傳統主戰車的空間。

根據軍方指出，陸軍實驗中的可恃兵力專案，聯兵營未來的火力支援連，會先編制一個戰砲甲車排，配賦4輛105戰砲甲車；聯兵旅裝騎連，也有可能配賦。甚至陸戰隊、憲兵也有高度興趣，初步估算國軍總需求可能在150-250輛之間。

軍備局、202廠與209廠先前對105戰砲車已經有驗證基礎，基於科研能量有限，軍備局202廠只能先發展105戰砲甲車，在完成樣車通過測評後，才能有能量進一步針對陸軍需求研發120公厘砲塔式迫砲系統。