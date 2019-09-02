陸軍銳霆專案採購M109A6自走砲 明年啟動預算

2019-09-02 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部109年度預算案送抵立法院待審，陸軍司令部為強化灘岸決勝等反登陸戰力，決定以「銳霆專案」為名，採購100輛M109A6帕拉丁（Paladin）155公厘自走砲，同時將現役M109A2與A5自走砲進行性能提升，以滿足本島裝甲旅與軍團砲兵需求。國防部已通過此案作戰需求，預算將自民國109年起逐年編列，確切預算數字國防部尚未公布。

對此，陸軍司令部上午表示，陸軍各項武器裝備建案均前瞻敵情威脅、作戰環境，依「打、裝、編、訓」思維，就國軍聯合作戰「打的需求」完成戰力整建要項及優先順序，納入國軍五年兵力整建計畫籌建，以滿足建軍備戰需求。

陸軍甫對美以「銳捷專案」新式戰車為名，採購108輛M1A2戰車，結合拖扳車等相關配套措施達600億美元，405億餘元戰車本體預算，今年（108）即已編列，在美方今年下旬公布後，甫自109年度改列公開預算。而美方尚未公告我方採購M109A6自走砲的內容，但評估至少約需400億元台幣左右，「銳霆專案」預算編列模式應也比照「銳捷專案」，待美方公布後再行編列至公開預算。

陸軍常備部隊的155公厘榴彈砲編制在3種不同單位，第一種是裝甲旅砲兵營，目前是履帶的M-109A2/A5自走砲；第二種則是機步旅砲兵營，目前是M-114輪型牽引砲；第三種是軍團砲指部，目前是混用M109A2/A5自走榴、M-114輪型牽引砲，另外加上履帶型的M110A2八吋自走砲。

但為數225輛的M109A2及A5自走砲，最年輕的是M109A5，是在1996年台海危機時以戰備急需緊急編列預算向美採購，1998年正式撥交，服役至今已21年；M114輪型牽引砲、M110A2八吋自走砲等，皆達壽限，M114牽引砲服役至今更已68年。

陸軍先前討論採購政策時，曾分別鎖定M109A6自走砲與M777榴彈砲，前者為滿足本島裝甲旅與軍團砲兵需求，後者則鎖定陸軍機步旅砲兵營或外島防區需求。M109A6是軍團砲指部與裝甲旅砲兵營的需求；M-777則是陸軍使用牽引砲的單位，如機步旅砲兵營或外島防區混砲營的需求。由於機步旅、地區指揮部、外島牽引M-114 155榴彈砲狀況還很好，此次「銳霆專案」採購決定優先滿足裝甲旅與軍團砲兵的需求，M777野戰榴砲暫不列入採購名單中。