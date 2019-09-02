她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」

2019-09-02 11:33 聯合新聞網 綜合報導



一位軍校學生穿著制服站在月台等車，女網友好奇想搭訕卻被網友勸退。圖擷自 臉書社團「爆廢公社公開版」 分享 facebook

許多學校都會要求學生穿著制服，只要一穿上校服就代表校方，尤其是穿上軍服的軍校生，出去就是軍方的門面，因此需要格外注意自己的舉止。昨日一位女網友在網路上貼出一張照片，只見一位高挺的男子穿著軍服站在台鐵月台等車，視線緊盯前方，讓她很好奇並想上前搭訕，但貼文一出後，許多人立刻勸退她，網友們表示「不要害他回軍中被電」。

這位女網友昨日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出了一張照片，照片中一位穿著墨綠色軍裝的男子站在台鐵月台旁等車，他戴著軍帽手提包包，眼睛緊盯著前方，在人群中顯得樣貌挺拔，讓原PO忍不住表示「覺得很帥，想搭訕」，而貼文一出後立刻吸引上百位網友留言。

許多網友表示穿軍裝的男生很帥氣，叫原PO趕快搭訕，「快去搭訕，不要留下遺憾」、「軍人穿正裝是有點帥，但覺得妳才是會讓人想搭訕的」、「穿軍裝的男人超帥的」、「中規中矩的排隊…帥氣」。

但也有人說這位男子身穿的是陸軍專科學校的制服，叫原PO別搭訕他，以免他回部隊被電，「陸專，別玩人家，人家是學生放假要回家，有不好的舉止會被電爆」、「不站好被拍爆料，回去會被幹爆」、「沒保持好形象，等到回學校就飛天了」、「不站好回學校會被學長釘爆」