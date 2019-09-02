親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

她想搭訕高挺軍校生 網友驚喊「不要害他被電」

2019-09-02 11:33聯合新聞網 綜合報導

一位軍校學生穿著制服站在月台等車，女網友好奇想搭訕卻被網友勸退。圖擷自臉書社團「...
一位軍校學生穿著制服站在月台等車，女網友好奇想搭訕卻被網友勸退。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
分享

許多學校都會要求學生穿著制服，只要一穿上校服就代表校方，尤其是穿上軍服的軍校生，出去就是軍方的門面，因此需要格外注意自己的舉止。昨日一位女網友在網路上貼出一張照片，只見一位高挺的男子穿著軍服站在台鐵月台等車，視線緊盯前方，讓她很好奇並想上前搭訕，但貼文一出後，許多人立刻勸退她，網友們表示「不要害他回軍中被電」。

這位女網友昨日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出了一張照片，照片中一位穿著墨綠色軍裝的男子站在台鐵月台旁等車，他戴著軍帽手提包包，眼睛緊盯著前方，在人群中顯得樣貌挺拔，讓原PO忍不住表示「覺得很帥，想搭訕」，而貼文一出後立刻吸引上百位網友留言。

許多網友表示穿軍裝的男生很帥氣，叫原PO趕快搭訕，「快去搭訕，不要留下遺憾」、「軍人穿正裝是有點帥，但覺得妳才是會讓人想搭訕的」、「穿軍裝的男人超帥的」、「中規中矩的排隊…帥氣」。

但也有人說這位男子身穿的是陸軍專科學校的制服，叫原PO別搭訕他，以免他回部隊被電，「陸專，別玩人家，人家是學生放假要回家，有不好的舉止會被電爆」、「不站好被拍爆料，回去會被幹爆」、「沒保持好形象，等到回學校就飛天了」、「不站好回學校會被學長釘爆」

國軍制服軍人陸軍

相關新聞

戰砲甲車有譜 軍備局爭取研發120公厘迫砲塔系統

2019-09-02 11:13

李喜明前衛建軍備戰規劃 各軍種都想翻盤？

2019-09-02 11:15

陸軍銳霆專案採購M109A6自走砲 明年啟動預算

2019-09-02 11:13

明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？

2019-09-02 08:00

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？

2019-09-02 00:47

飛彈突擊艇計畫生變？海軍連忙強調是誤會

2019-09-01 22:37

陸軍防空新利器 將採購陸射劍二飛彈

2019-09-01 16:12

因應殲20威脅 空軍全面提升FPS-117雷達性能

2019-09-01 14:00

人體離心機、模擬深潛訓練艙 軍醫局編30億汰換設備

2019-09-01 13:47

美售我F-16 C/D裸機1.217億美元 空軍：近3年最便宜

2019-09-01 13:44

耗資近20億 5架黑鷹直升機將改為夜間搜救型

2019-09-01 13:36

立委調整披露口徑 劍翔案150億生產104架

2019-09-01 13:32

圍「睹」共軍夜戰艦艇 耗資百億讓鳳眼機夜間開眼

2019-09-01 13:28

軍醫局投30億換裝新型人體離心機、模擬深潛訓練艙

2019-09-01 12:05

國軍展開新機採購特別預算遊說 裸機1.217億美元

2019-09-01 11:58

F-16升級構改 蔡總統肯定漢翔團隊

2019-09-01 00:33

【重磅快評】美機飛行海峽中線 有何目的與玄機?

2019-08-31 16:24

正式說再見 陸軍10月30日舉行UH-1H除役典禮

2019-08-31 09:26

國防部報告：共軍對台武嚇 不再隱晦

2019-08-31 00:34

加強不對稱戰力 三軍研製新軍備

2019-08-31 00:27

告別「雙濕牌」！ 國防升級 蔡總統誇

2019-08-31 00:18

國防理工學院生 攀樹高空探索體驗挑戰自我

2019-08-30 17:47

國防部擬自2020年規劃招募ROTC碩士班

2019-08-30 15:21

空軍耗資近44億 清泉崗將新建36座抗炸機堡

2019-08-30 14:58

劍翔無人機隱身機密預算 立委：800億生產104架

2019-08-30 13:46

退輔會：美退伍軍人協會與退輔會將相互派員駐點

2019-08-30 13:07

軍備局耗資二億五千萬 研發肌耐力增強型動力外骨骼系統

2019-08-30 13:06
看更多

熱門文章

我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交

2019-09-02 07:56

觀察站／郭台銘參選3劇本 連張淑芬也勸不住

2019-09-01 23:32

暗酸郭台銘？韓國瑜：就算你存3億也改變不了政治

2019-09-01 16:11

美售我F-16 C/D裸機1.217億美元 空軍：近3年最便宜

2019-09-01 13:44

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

影／不願出席韓國瑜新北造勢？ 侯友宜：我很忙

2019-09-01 20:38

郭台銘點名他 ！最適合一起經營中華民國未來

2019-09-01 12:33

彰化造勢 韓國瑜：中部為何沒有可以停波音747的大機場

2019-09-01 13:29

送蛇到消防局 徐國勇：一切合乎規定

2019-09-01 16:13

陸軍防空新利器 將採購陸射劍二飛彈

2019-09-01 16:12

明年國軍武器新看點…反雷達無人機最神祕 貴到嚇人？

2019-09-02 08:00

吳敦義派人密會郭台銘提「換瑜」？國民黨駁斥

2019-09-01 20:05

當密使找郭台銘談換瑜？張顯耀：鬼話都出來了

2019-09-01 21:56

核四無法重啟是謊言？ 王明鉅：燃料棒根本不是問題

2019-09-01 14:14

郭柯王媒體民調大贏11百分點 柯文哲：第3組需推出好產品

2019-09-01 17:22

因應殲20威脅 空軍全面提升FPS-117雷達性能

2019-09-01 14:00

獨家解析》4個關鍵時點，看郭台銘總統路4部曲攻略：獨選？大藍？小藍？棄保？

2019-09-02 10:10

郭參選箭在弦上 韓喊話郭「並肩作戰」

2019-09-01 23:59

飛彈突擊艇計畫生變？海軍連忙強調是誤會

2019-09-01 22:37

國安局砸3300萬買小英座車？府批：預算書識讀障礙

2019-09-02 09:27

「換韓」傳聞不斷 柯文哲：很難、慶幸我不是國民黨

2019-09-02 11:09

參謀總長換人 微型飛彈突擊艇計畫生變？

2019-09-02 00:47

圍「睹」共軍夜戰艦艇 耗資百億讓鳳眼機夜間開眼

2019-09-01 13:28

郭台銘是備胎？蔡沁瑜：換瑜也不會代表國民黨參選

2019-09-02 11:37

網造假韓國瑜「跳樓身亡」 韓辦傳明作筆錄正式提告

2019-09-01 15:51

影／面對「黑韓」自我解嘲 韓國瑜：我喝酒不抱女人、愛說笑話

2019-09-01 18:35

柯文哲：若藍綠對決蔡英文勝出 大家都認為如此

2019-09-01 18:03

耗資近20億 5架黑鷹直升機將改為夜間搜救型

2019-09-01 13:36

郭台銘：經濟進政治出 蔣經國務實經貿外交找回來

2019-09-01 14:16

影／二哥侯明鋒當郭台銘副手？ 侯友宜：他差遠了啦

2019-09-01 17:40

韓國瑜到二林 粉絲擠爆仁和宮

2019-09-01 20:13

潛伏一個多月終於出擊 李正皓：郭董瞄準國民黨的七寸

2019-09-02 11:21

韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌 所在地爆爭議

2019-09-01 14:03

影／郭台銘談副手：一起經營中華民國 侯明鋒非常合適

2019-09-01 16:59

擔任郭台銘的副手？侯明鋒婉拒：持續醫療工作

2019-09-02 10:59

郭台銘沒否認參選 還說侯明鋒是適合的副手人選

2019-09-01 13:27

立委調整披露口徑 劍翔案150億生產104架

2019-09-01 13:32

徐國勇送蛇 新北消防員勤務未落實 恐懲處

2019-09-02 00:14

「黑韓」太厲害 韓國瑜宣布「白韓產業鏈」正式啟動

2019-09-01 16:10

國民黨內運作「換瑜」？ 藍議員提3看法駁斥

2019-09-02 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top